【JAF奈良】JAFデー「整備士体験＆JAF子どもロードサービス検定 inまほろばミュージアム」を開催

写真拡大 (全4枚)

一般社団法人　日本自動車連盟


JAF（一般社団法人日本自動車連盟）奈良支部（支部長 菊池攻）は、3月7日（土）・8日（日）奈良トヨタ株式会社と協力し、まほろばミュージアムにてイベントを開催します。



本イベントでは、自動車博物館「まほろばミュージアム」の常設展示に加え、自動車整備工場で使用する本物の工具に触れながら、クルマの点検や仕組みについて学べる「整備士体験」を実施。また「JAF子どもロードサービス検定」では、制服を着てロードサービス隊員になりきり、カラーコーン設置などの安全対策やタイヤ交換を体験できます。（※どちらも事前申し込みが必要）


さらに、レッカー車の展示や「子ども安全免許証の発行」など、どなたでも予約不要でご参加いただけるコンテンツもご用意しております。



整備士体験イメージ

JAF子どもロードサービス検定イメージ



【イベント概要】


■開催日時　　
3月7日（土）・8日（日）
午前の部10:00～12:00　
午後の部13:30～15:30　
募集定員：各回20名
※応募多数の場合抽選
■開催場所　　
まほろばミュージアム
奈良県奈良市八条5-431-1　


■イベント内容


整備士体験


JAF子どもロードサービス検定
※いずれも事前申し込みが必要


■参加条件


小学生のみ、どなたでも申し込み可能
※子ども２人に対して保護者１名以上同伴が必要


■参加費用　　
無料


イベント概要・お申し込みはこちら :
https://jaf.link/2025-014

予約不要！どなたでも参加いただけるコンテンツもあります♪
JAFレッカー車と一緒に写真撮影や、本物そっくりの「子ども安全免許証」の作成など、どなたでもご参加いただけます。



レッカー車展示イメージ

子ども安全免許証イメージ


奈良支部のご当地情報はこちら(https://jaf.or.jp/common/local/kansai/nara)