AdyenとFreshaが組込型金融のグローバル展開を主要市場7か所へ拡大し、資本金発行額が550万ドルを突破





・Freshaが美容・ウェルネス企業に迅速かつ柔軟な資金調達を提供するため、Adyenを選択

・現在、Fresha Capitalは米国、英国、オーストラリア、カナダ、オランダ、フィンランド、スウェーデンで運営中

・Freshaはサロンやスパを含むセルフケア分野で14万の企業と45万の専門家のために資本を流動化し、毎月3,500万件を超える予約を促進中

ニューヨーク、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- 世界有数の企業に選ばれているグローバル財務テクノロジープラットフォームであるAdyenは、

世界有数の美容、ウェルネス、セルフケア向けマーケットプレイスプラットフォームであるFreshaと提携し、Fresha Capitalを立ち上げたことを発表しました。現在、同サービスは米国、英国、オーストラリア、カナダ、オランダ、フィンランド、スウェーデンで提供されており、現時点までに550万ドルを超える融資が発行されています。今回の立ち上げによってFreshaの金融商品エコシステムが強化され、同プラットフォームを利用する中小企業（SMB）は、成長に必要な運転資金を迅速かつシームレスに調達できるようになります。

この動きは、Adyenのオファーの核心である組込型金融を活用し、決済に留まることなく相互接続された金融サービスを提供することで、プラットフォーム内で価値を循環させるという、Freshaの戦略を強調するものです。Adyen CapitalはAdyenの強固な組込型金融製品群の一環であり、プラットフォームが同製品群のエコシステム内で中核的な金融サービスを直接提供することを可能にします。

「Freshaとの関係が示しているのは、組込型決済が戦略的変化の契機となり得ることです」Adyenのプラットフォームおよび金融サービス統括担当SVPであるHemmo Bosscherは述べます。「Freshaは当社とパートナーシップを結び、プラットフォームに決済を直接組み込みました。現在では埋込型融資により、同社はまた新たな収益源を導入し、複数の主要市場にわたって顧客との関係を深めることになります」

Adyen Capitalは、経営管理のために即時流動性に頼るプラットフォームユーザー（SMB）に向けて特別設計されています。Freshaユーザーが得る主なメリットには、以下が含まれます。

・資金への素早いアクセス： ユーザーは事前承認済みのオファーを確認して数秒で資金調達をリクエスト可能であり、また調達した資金は数時間以内あるいは同営業日中に利用できます。通常では外部銀行への支払いには数分掛かり、銀行によっては最大2営業日掛かる場合もあります。

・シンプルなプロセス、フレキシブルな金額設定： 貸付の申し出は（対応通貨で）500～50,000ドルの範囲で、完全に売上実績に基づいて事前承認されるため、手間のかかる申請や書類手続きは不要です。

・柔軟で透明性のある返済：返済額は毎日の売上高から定率（1～15%）で自動調整されるため、企業は売上高が高い際は返済額が高く、売上高が低い際は返済額が低くなります。貸付期間は最長9か月で、繰上返済や遅延支払いに対する手数料は無料です。

このソリューションは、業界の一般的なニーズをサポートするように設計されています（サロンオーナーが、新しい機器の購入やピークシーズン前のスタッフの追加雇用に向けた資金を必要としている場合など）。

SMBにとっての差別化要因

「当社は重大な転機を迎えていました。資金は6週間分を切っており、追加資金が必要でした」The Usual LashのオーナーであるBetty Zhang氏は述べます。「その時は刻々と迫っており、事業展開計画に要する何年にもわたる勢いを失う危機に晒されていました。成長計画を保留し、従来の銀行の承認を何週間も待つ余裕はありませんでした。そんな時の救世主になったのがFresha Capitalでした。24時間以内に必要な資金を調達し、事業への資金注入によって計画が守られただけではなく、短期的な資金問題から新製品と新拠点によるサービス品質の向上へと焦点を移すことができました」

「毎年10月になると観光シーズンが終わり、3月まで経営しないといけない重圧に晒されます」Himalayan Salt Therapyの創設者であるJustin Barrett氏は述べます。「不測の事態に備えて余裕が求められている中、Fresha Capitalがその余裕をちょうど2分で提供してくれました。オフシーズンの懸念を和らげて給与を確保できただけでなく、12月のマーケティングに勢いを付けてギフトカードの売上を22％急増させました。毎日の売上から自動返済するシステムは大変シームレスで、予想よりも相当早く負債を返済できました」

Freshaの戦略的価値

「Adyenとのパートナーシップにより、わずか数週間でFresha Capitalを展開し、世界市場7か国にわたって迅速に拡大できました」Freshaの最高財務責任者であるPawel Iwanowは述べます。「すでに550万ドル以上が発行されている中、美容・ウェルネス関連SMBにとって資金へのアクセスが主な障壁となっていることは明らかです。最も忙しい週末前の金曜にサロンの設備の重要な部品が故障した際でも数秒で融資を承認できるため、パートナーにとっては負担が軽減され、本来であれば延期されていたはずの成長機会が実現されます」

また、プラットフォームにとっての戦略的メリットには以下も含まれます。

・スティッキネスとロイヤリティの向上： 柔軟な資金調達オプションを即座に提供するFreshaは、ユーザーの事業運営にとって欠かせないパートナーです。

・実績のあるソリューション：Adyen Capitalには優れた実績があり、Capitalのオファーを受け入れた企業の80%が2度目の融資を受けるリピート顧客になります。

・リスクフリーな収益：Adyenが融資および信用リスクをすべて引き受けます。

・市場投入スピード：事前に構築されたホワイトラベルのコンポーネントを使用してCapitalで数時間でプラットフォームを稼働させることも、完全な柔軟性を求めてAPIで構築することもできます。Adyenでは、トレーニングとマーケティングに関する立ち上げサポートを提供しています。

Freshaについて

Freshaは世界中何百万もの消費者と企業から信頼を寄せられている、業界をリードする美容・ウェルネス用マーケットプレイスプラットフォームです。Freshaにより、消費者はマーケットプレイスを通じて地元企業との美容・ウェルネスの検索、予約、支払いが可能になり、一方で美容・ウェルネス企業とその専門家たちは直感的なビジネスソフトウェアと金融テクノロジーソリューションを備えたオールインワンプラットフォームを使用し、業務全体を管理できます。詳細については、fresha.comをご覧いただくか、App StoreまたはGoogle PlayでFreshaをダウンロードするか、FacebookとInstagramでFreshaをフォローしてください。

Adyenについて

Adyen（ADYEN：AMS）は、大手企業に選ばれている金融テクノロジー・プラットフォームです。Adyenは、エンド・ツー・エンドの決済機能、データ主導の洞察、金融商品を単一のグローバル・ソリューションで提供することで、企業がより早く目標を達成できるよう支援します。世界中にオフィスを構えるAdyenは、Meta、Uber、H&M、eBay、マイクロソフトなどと提携しています。この加盟店の最新情報で説明されているよう、Freshaとの協力は、Adyenが長年にわたって現在の加盟店および新規加盟店とともに継続的に成長してきたことを強調するものです。

