大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣）は、富山市公設地方卸売市場再整備事業（以下「本事業」）を2022年2月から進めていますが、2026年2月6日に市場関連施設「にぎわい施設」を着工します。

なお、「にぎわい施設」が竣工することで本事業の全ての工事が完了し、2026年秋には全施設の開業を予定しています。





【 「にぎわい施設」外観イメージ 】

当社は、地域の日常生活インフラの整備と、観光資源の魅力発信のため、富山市公設地方卸売市場の敷地に市場関連施設「にぎわい施設」を整備します。

本施設は、飲食店と物販店の複合商業施設で、延床面積約1,630㎡（493.35坪）に最大18店舗が入居できる区画を設けます。公設市場関係者による新鮮な生鮮食品や加工品を販売する物販店、地元の食材を使った海鮮丼や定食、ラーメンなどを提供する人気の飲食店を誘致する予定です。建物内部は、来場客が目でも楽しめるよう昭和レトロのまちなみをデザインコンセプトにします。また、富山市公設地方卸売市場と連携した賑わいイベントの開催も検討中で、市場を通じて地域の魅力を高めていきます。

本事業の施設は2022年2月から建設してきましたが、市場関連施設「にぎわい施設」の竣工により全棟が2026年8月に竣工します。

今後も当社は「にぎわい施設」の整備により、持続的な社会インフラの構築を支援し、富山市のまちのにぎわいに貢献していきます。





●本事業について

本事業は、1973年5月に開設された富山市公設地方卸売市場（開設時名称：「富山市中央卸売市場」）の老朽化や取扱数量の減少に伴い、PPP手法(※1)を活用して市場施設を建て替え、余剰地を民間収益施設として活用するものです。当社を代表企業とした、地元の設計事務所や市場の事業者などで構成される「新とやまいちば創生プロジェクトチーム」が開発しています。

本事業では、富山市の財政負担を軽減するため市有地を当社が32年間借り上げ、市場施設を建設し、市に貸し出す日本初のスキームです。卸売市場施設のコンパクト化による余剰地には商業施設を建設しています。

2023年1月に「青果棟」と「関連店舗・事務所棟」、2024年7月に「水産棟」、2025年5月31日に市場内の物流効率や衛生管理の強化などを図る「空箱再生施設棟」や外構工事が竣工しました。2025年10月より商業施設を順次着工してきましたが、このたび市場関連施設として「にぎわい施設」を着工することとなりました。

※1. 公共施設などの設計・建設・維持管理・運営などを、行政と民間が連携して行う手法。



【現在の市場施設】

■にぎわい施設・店舗

■市場施設

名称：青果棟／関連店舗事務所棟／水産棟／空箱再生施設棟

規模・構造：2階建て重量鉄骨造／3階建て重量鉄骨造／2階建て重量鉄骨造／平屋建て重量鉄骨造

延床面積：7,287.00㎡／4,789.20㎡／4,190.20㎡／330.00㎡

事業主：東京センチュリー株式会社、NTT・TCリース株式会社

設計：株式会社押田建築設計事務所

施工：大和ハウス工業株式会社

着工：2022年2月1日／2022年2月1日／2023年8月17日／ 2024年11月22日

竣工：2023年1月31日／2023年1月31日／2024年6月28日／2025年3月28日

■商業施設棟

名称：ゼビオ／ヤマダデンキ／ドラッグトップス／平和堂

規模・構造：平屋建て重量鉄骨造／2階建て重量鉄骨造／2階建て重量鉄骨造／平屋建て重量鉄骨造

延床面積：3,969.57㎡／9,946.10㎡（家電量販店）1,598.00㎡（配工センター）／ 942.86㎡／2,995.92㎡

事業主：大和ハウス工業株式会社

設計：株式会社押田建築設計事務所

施工：大和ハウス工業株式会社

着工：2025年10月20日 ／2025年10月1日／2026年1月30日／2025年10月20日

竣工：2026年8月31日

■富山市場公設卸売市場



【全体の敷地図】



【現在建設中の商業施設と「にぎわい施設」の完成イメージ】

以 上