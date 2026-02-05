FlexRule（R）、2026年Gartner（R） Magic Quadrant（TM）の意思決定インテリジェンスプラットフォーム部門でニッチ・プレーヤーとして認定





メルボルン、オーストラリア、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- 2026年Gartner®Magic Quadrant™の意思決定インテリジェンスプラットフォーム（Decision Intelligence Platform）部門で、意思決定の自動化プラットフォームFlexRule®がニッチ・プレーヤー（Niche Player）として認定されました。





FlexRule社でCEOを務めるArash Aghlara氏は、「このたび、Gartner®Magic Quadrant™意思決定インテリジェンスプラットフォーム（Decision Intelligence Platform）部門に初めて選出されたことを光栄に思います。当社は、今回の評価がDecision-Centric Approach®を裏付けるものであり、従来のデータ主導型アプローチでは対応しきれなかった大きなギャップを埋めるものであると確信しています。私どもの取り組みは、FlexRule社のOpen Decision Intelligence Platformによって裏付けられた、実践的な意思決定を重視する方法を用いて、BI（ビジネス・インテリジェンス）からDI（デシジョン・インテリジェンス）への移行を目指すものです」と、述べています。

FlexRule社のDecision-Centric Approach®：組織が、最適化され、顧客中心で、状況に応じたビジネス上の意思決定を一貫して行えるようにします。

FlexRuleのArash Aghlara最高経営責任者は、「当社の提唱する方法では、意思決定を組織における最優先事項として位置づけています。そうすることで、当社のプラットフォームを用いて、意思決定をオープン標準（準拠レベル3の意思決定モデルと表記法、DMN）に照らして明示的にモデル化できるようになります。つまり、これらの意思決定モデルは、銀行、金融サービス、保険、政府機関など、幅広い業界のさまざまなユースケースにおいて、意思決定の自動化と拡張を実現する基盤となるのです。

Decision-Centric Approach® とOpen Decision Intelligence Platformを組み合わせることで、従来のデータ駆動型（BI）から意思決定中心型の企業への移行を加速することができます」と述べています。

Gartner® Magic Quadrant™ は、実行能力とビジョンの完成度に基づいてベンダーを評価します。この重要なレポートで認定を受けたベンダーの輪に加わることができることを光栄に思います。

Magic Quadrantの詳細はこちらでご覧ください。

出典：Gartner Report, Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms、David Pidsley、Carlie Idoineら（2026年1月）

GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc. および/またはその関連会社の商標です。

Gartnerは、自社の調査文書に掲載されたベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジーの利用者に対して、最高の格付またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査文書は、Gartnerの調査組織の意見を元に構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは本リサーチに関して、明示または黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性を含む一切の保証を否認します。

FlexRule®について：

FlexRule® は、革新的な意思決定インテリジェンス企業であり、テクノロジー（Open Decision Intelligence Platform）と手法（Decision-Centric Approach®）を提供し、企業が意思決定を自動化、拡張、管理できるよう支援します。

従来のデータ主導型モデルから意思決定を中心とした組織への移行を加速させます。Decision-Centric Approach® は、意思決定を最優先事項として扱い、企業資産として管理することで、企業が最適化された、顧客中心の、状況に対応した業務上の意思決定を行うことを可能にします。

