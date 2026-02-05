¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¾ÃÈñ¡É¤«¤é¡È¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎºÇÂç²½¡È¤Ø¡¡Ä«³è¤äÈþÍÆ¤Ë¤â¹¤¬¤ëÅê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¡¡º£¤âÌ¤Íè¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿·¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤ÎÃû¤· ¡Á¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ö¤Ò¤È¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¼Ô¸¦µæ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤´Äó¶¡¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê°Ê²¼Åö¼Ò¡ËÆâ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¤Ò¤È¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±¡¦¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÅê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¿»Æ©¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡ãº£¡ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ãÌ¤Íè¡ä¤Ë¤â¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¢â¥á¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¾ÃÈñ·¹¸þ¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ Åê»ñ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡Ä
»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í2015¡¦2025Ç¯Èæ³Ó
2015Ç¯Ìó30¡ó ¢ª 2025Ç¯Ìó50¡ó¡¢20¡Á40Âå¤ÏÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã
Åö¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¡ÖACR/ex¡Ê¥¨¡¼¥·¡¼¥¢¡¼¥ë ¥¨¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î2015¡¢2025Ç¯Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶âÍ»¡¦»ñ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë10Ç¯¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤ò¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯Ä´ºº¤Ç¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÈ¾¿ô¡Ê49.8¡ó¡Ë¤Ç¡¢2015Ç¯¡Ê27.8¡ó¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ20pt°Ê¾å¾å¾º¡¢Ìó1.8ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢40Âå¤Ï2015Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¡Ê28.8¡ó¢ª59.7¡ó¡Ë¤Ë¡¢20¡¢30Âå¤âÌó2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤âÅê»ñ°Õ¼±¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÅê»ñ°Õ¼±¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÏNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï2019Ç¯¡§11.4¡ó¢ª2025Ç¯¡§28.3¡ó¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡ÖNISAÍøÍÑÎ¨¡×¤Ï2019Ç¯¡§8.0¡ó¢ª2025Ç¯¡§26.1¡ó¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¡×¤Î²óÅú¼Ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ¶âÍ»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÄ«³è¡¢ÈþÍÆ¡¢¥²¡¼¥à¡Ä
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤«¤é¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖÅê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×
º£¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¿·¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤È¤Ï¡©
¤Ò¤È¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê»ñ°Õ¼±¤Î¿»Æ©¤¬¶âÍ»°Ê³°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ëÃû¤·¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢º£ÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤É¡Ë¤ÈÆ±»þ¤ËÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê´èÄ¥¤ê¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡¢Ä¹´üÅª¤ËÈþÍÆ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡Ë¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤ËÃåÌÜ¡£¤³¤Î¾ÃÈñ¤Î·¹¸þ¤ò¡ÈÌ¤Íè¡Üº£¡É¤Ç¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÀÅª¤ÊÀ¸³è¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡¢¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¤Î»öÎã¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î»öÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Ä«¿©¡×¡ÖÀ°ÂÎ¤ÇÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ø¤ÎÂÐ½è¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö°ìÆü¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î»Å»ö¤Î¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë"½¼ÅÅ"¤·¤Æ¤½¤ÎÆü°ìÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤è¤ê¾¯¤·»þ´Ö¼´¤¬Àè¤ÎÌ¤Íè¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÆ±»þ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÆü´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤ä¡ÖÌþ¤·¡×¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÆ°µ¡¤Î°Õ¼±¤Ï²áµî¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾åµ¤ÎÎã¤Ï¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÆ°µ¡¤¬Ì¤Íè¤Ë¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¡Ú¸¦µæ°÷¥³¥á¥ó¥È¡Û¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×ÅÐ¾ì¤ÎÇØ·Ê¡Ä¡¡
£±¡¥¡ÖÅê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤Î¿»Æ©¡¡£²¡¥¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ»Ö¸þ¤«¤é¡Ö¥á¥ê¥Ã¥ÈºÇÂç²½¡×¤Ø
¡ÖÄ«¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Ç³°¿©¡×¡ÖµÙÆü¤ÎÀ°ÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹ÔÆ°¡×¤À¤±¸«¤ì¤Ð½¾Íè¤Î¡ÖÄ«³è¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¸¦µæ½ê¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿´Íý¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¾ÃÈñ·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡ÖÅê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤Î¿»Æ©¤Ç¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Î¶âÍ»Åê»ñ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ä¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏNISA¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶âÍ»Åê»ñ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÅ¾´¹¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¤ÎºÝ¤Ë¡Öº£¤¹¤°ÆÀ¤é¤ì¤ëËþÂ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·Àè¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Þ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ£²¤ÄÌÜ¤¬¥Í¥¿¥Ð¥ì¾ÃÈñ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¾ÃÈñ¡×¥Ë¡¼¥º¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¤¹¡£ºòº£¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎã¤¨¤Ð¥á¥ó¥Ñ¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡¢¥¹¤Ú¥Ñ¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤É¡Ö¡»¡»¥Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯ÂæÆ¬¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¸úÎ¨À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÇ¶á¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ß¥é¥¤¥Þ¾ÃÈñ¡×¡¡¸¦µæ°÷¤Î¤´¾Ò²ð¡¡¡¡¡¡
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡¡¤Ò¤È¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ÅÏÊÕ¡¡ÍÇ¿Í
°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¡¦¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£½¤»Î¡Ê¼Ò²ñ³Ø¡Ë¡¢ÀìÌç¼Ò²ñÄ´ºº»Î¡£
2009Ç¯¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÆþ¼Ò¡£¹¹ð²ñ¼Ò¤ä¹¹ð¼ç¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤·¤¿¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î´ë²è¡¦Ê¬ÀÏÉôÌç¤ä¡¢¼ã¼Ô¸¦µæ¥Á¡¼¥à»²²Ã¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤è¤ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¤Ò¤È¸¦µæ½ê¡×¤Ë»²²è¤·¡¢ 2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¹ÔÆ°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¡¦È¯¿®³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¸ÄÊÌ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¼Â»Ü¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
ÀìÌçÎÎ°è¡§À¸³è¹ÔÆ°¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¡¢À¸³è¼Ô¥»¥°¥á¥ó¥È³«È¯
Ãø½ñ¡§¡Ø¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ê³Ø¤Î¿·ÎÎ°è2¡¡Ä´ºº¤ÎÏÀÍý¡Ù¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡¢Ò¦Áð½ñË¼¡Ë
¡Ø¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢Çò½ñ2023¡Ù¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
¼èºà¼ÂÀÓ¥Æ¡¼¥Þ¡§À¸³è¼Ô¹ÔÆ°¡ÊÎã¡§¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÄ«¤ÎÆ°²è»ëÄ°¹ÔÆ°¡¢Áªµó¡ßSNS¡¢2026Ç¯¾ÃÈñ¼Ô¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤Ê¤É¡Ë
¢£¤Ò¤È¸¦µæ½ê¡Êhttps://www.videor.co.jp/service/communication/hitoken.html¡Ë
¤Ò¤È¸¦µæ½ê¤È¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¼Ô¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
