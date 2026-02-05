¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤ÎµÜÄÅ±Ø¤ÈÊ¡ÃÎ»³±Ø¤Ë¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×¤òÆ³Æþ¡Á¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÃÏ°è¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤äÃ°Å´¥°¥Ã¥º¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¡Á
¡¡µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»(°Ê²¼¡ÖÃ°Å´¡×)¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëWILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅçÅ°¡Ë¤Ï¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢IoTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿Ìµ¿ÍÈÎÇäµ¡¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×¡Êhttps://trains.willer.co.jp/event/station-smart-vendingmachine/¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤è¤êµÜÄÅ±ØÂÔ¹ç¼¼Æâ¤ª¤è¤ÓÊ¡ÃÎ»³±Ø¹½Æâ¤Ë¤ÆÆ³Æþ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã°Å´¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤äºÎ»»À¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤«¤éÍ¿ÍÇäÅ¹¤Î±¿±Ä¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡ÖÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤òÇã¤¨¤ë¾ì½ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ØÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥ê¥Æ¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ï¥«¥ê¼°¤Î´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¦´°Á´Ìµ¿Í·¿ÈÎÇäµ¡¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿±Ø¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏµÜÄÅ±Ø¤ÈÊ¡ÃÎ»³±Ø¤Î2±Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢º£¸å¤ÏÂ¾±Ø¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢³Æ±Ø¤ÎÍøÍÑÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿±Ä¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÔ¹ç´Ä¶¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ÎÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×Æ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿½ÀÆð¤ÊÈÎÇäÅ¸³«
ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×¤ÎÃª¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð·Á¾õ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌÃ²Û¤«¤éÃ°Å´¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Å¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬ÍÆ°×¤Ê¤¿¤á¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢°Û¤Ê¤ëÍøÍÑÆÃÀ¤ò»ý¤Ä2±Ø¤Ç¤ÎÆ³Æþ¸¡¾Ú
Ã°Å´¤ÎµòÅÀ±Ø¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¤µÜÄÅ±Ø¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¡¦´Ñ¸÷ÁÐÊý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Îó¼ÖÂÔ¤Á¤Î»þ´Ö¤Ëµ¤·Ú¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÔ¹ç¼¼Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢JRÀþ¤«¤é¤Î¾è´¹±Ø¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÃÎ»³±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ä¹°èÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¾è¤ê·Ñ¤®»þ´Ö¤Ç¤â²þ»¥¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±Ø¹½Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢Ã°Å´¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ´Æ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö±Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÎÇäµ¡¡×¤Î³µÍ×
¡ãÆ³Æþ»þ´ü¡ä¡¡2026Ç¯2·î¡Á
¡ãÀßÃÖ¾ì½ê¡ä¡¡µÜÄÅ±Ø¡ÊÂÔ¹ç¼¼Æâ¡Ë¡¢Ê¡ÃÎ»³±Ø¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë
¢¨Ê¡ÃÎ»³±Ø¤Ï²þ»¥Æâ¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇäµ¡¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤â±ØÆþ¾ì·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡ä¡¡³Æ±Ø¤Î±Ä¶È»þ´ÖÆâ
¡ã¼è°·¾¦ÉÊ¡ä¡¡
¡¦µÜÄÅ±Ø¡§Å·¶¶Î©±ö¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¢Ã°Å´¥°¥Ã¥º¤Ê¤É
¡¦Ê¡ÃÎ»³±Ø¡§¾¾Âûº«ÉÛ¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢Ê¡ÃÎ»³¤ªÅÚ»º¥»¥Ã¥È¡¢¸÷½¨¤¦¤É¤ó¡¢¸÷½¨¤»¤ó¤Ù¤¤5ËçÆþ¤êÂÞ¡¢Ã°Å´¥°¥Ã¥º¤Ê¤É
¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ØÆþÊýË¡¡ä
¡ãÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡https://trains.willer.co.jp/event/station-smart-vendingmachine/
¢¨WILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡