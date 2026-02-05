こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
佐渡島の金山「SDGｓ×世界遺産」地域づくり会議を2月8日に前橋市で開催
地域の宝をどのように未来へ継承していくか
2024年に世界遺産へ登録された新潟県「佐渡島の金山」。
その価値を守りながら、金山の繁栄によって育まれてきた地域の伝統や文化財を、将来世代へつないでいくことが期待されています。
この度、佐渡島の金山「SDGs×世界遺産」地域づくり会議を2月8日(日)に、群馬県社会福祉総合センター（群馬県・前橋市）で開催します。人口減少や高齢化が進む中で、“地域の宝をどのように未来へ継承していくか” は、佐渡に限らず多くの地域に共通する課題です。地域の文化に触れながら、佐渡と群馬の事例をもとに、SDGsの視点から地域の未来について一緒に考えてみませんか？
当日は、金塊つかみ出しゲームや、佐渡島に伝わる伝統芸能「鬼太鼓」の披露も予定しています。
参加は無料です。ご関心のある方はぜひご参加ください。
■日時
令和８年２月８日(日曜日)
13:00〜16:10(12:20開場）
※開場に先立ち、会場ロビーでは11:00〜12:20に、金塊つかみ出しゲーム、パネル展を開催します。
■会場
群馬県社会福祉総合センター 大ホール
〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町13-12
http://www.gswc.or.jp/ggswc/
■参加料
無料
■プログラム
１．世界遺産「佐渡島の金山」の価値と魅力
２．群馬県の魅力ある文化財と活用の取組 群馬県地域創生部文化財保護課長 石橋幸子氏
３．「西三川砂金山」における保存活用の取組 笹川の景観を守る会 会長 金子一雄氏
４．佐渡島の芸能“鬼太鼓”披露 春日鬼組
〜休憩〜
５．地域づくり会議〜資産を未来に継承するために〜
・進 行 國學院大學観光まちづくり学部長、「佐渡島の金山」学術委員会委員 西村幸夫氏
・パネラー 群馬県地域文化研究協議会会長 前澤和之氏、笹川の景観を守る会会長 金子一雄氏、春日鬼組会長 齋藤博文氏ほか
■申込方法
申込フォームからお申し込みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobejjVditOPdN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMvGfpk3Q%2Fs2ZB6OHiAGkFHXBSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu70WYnZczqHy4ygcuaS0JlY%3DjwFLj9SWB%2BA%3D%0D%0A.ISvf6qKa7IUtnFAJ7EYNowcLCCWnzCcyVxA%2BmRjwW6g%3D
■フォーム申込締切
令和８年２月７日（土曜日）
※当日受付も行います。
本件に関するお問合わせ先
「佐渡島の金山」保存活用実行委員会事務局
（新潟県観光文化スポーツ部文化課 世界遺産室）
TEL025-280-5726
