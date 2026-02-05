佐渡島の金山「SDGｓ×世界遺産」地域づくり会議を2月8日に前橋市で開催

地域の宝をどのように未来へ継承していくか

　2024年に世界遺産へ登録された新潟県「佐渡島の金山」。

　その価値を守りながら、金山の繁栄によって育まれてきた地域の伝統や文化財を、将来世代へつないでいくことが期待されています。

　この度、佐渡島の金山「SDGs×世界遺産」地域づくり会議を2月8日(日)に、群馬県社会福祉総合センター（群馬県・前橋市）で開催します。人口減少や高齢化が進む中で、“地域の宝をどのように未来へ継承していくか” は、佐渡に限らず多くの地域に共通する課題です。地域の文化に触れながら、佐渡と群馬の事例をもとに、SDGsの視点から地域の未来について一緒に考えてみませんか？

　当日は、金塊つかみ出しゲームや、佐渡島に伝わる伝統芸能「鬼太鼓」の披露も予定しています。

　参加は無料です。ご関心のある方はぜひご参加ください。







■日時

令和８年２月８日(日曜日)

13:00〜16:10(12:20開場）

※開場に先立ち、会場ロビーでは11:00〜12:20に、金塊つかみ出しゲーム、パネル展を開催します。

■会場

群馬県社会福祉総合センター　大ホール

〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町13-12

http://www.gswc.or.jp/ggswc/

■参加料

無料

■プログラム

１．世界遺産「佐渡島の金山」の価値と魅力

２．群馬県の魅力ある文化財と活用の取組　　群馬県地域創生部文化財保護課長　石橋幸子氏

３．「西三川砂金山」における保存活用の取組　笹川の景観を守る会 会長　金子一雄氏

４．佐渡島の芸能“鬼太鼓”披露　春日鬼組

〜休憩〜

５．地域づくり会議〜資産を未来に継承するために〜

・進　　行　國學院大學観光まちづくり学部長、「佐渡島の金山」学術委員会委員　西村幸夫氏

・パネラー　群馬県地域文化研究協議会会長　前澤和之氏、笹川の景観を守る会会長　金子一雄氏、春日鬼組会長　齋藤博文氏ほか







■申込方法

申込フォームからお申し込みください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobejjVditOPdN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMvGfpk3Q%2Fs2ZB6OHiAGkFHXBSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu70WYnZczqHy4ygcuaS0JlY%3DjwFLj9SWB%2BA%3D%0D%0A.ISvf6qKa7IUtnFAJ7EYNowcLCCWnzCcyVxA%2BmRjwW6g%3D

■フォーム申込締切

令和８年２月７日（土曜日）

※当日受付も行います。



本件に関するお問合わせ先

「佐渡島の金山」保存活用実行委員会事務局

（新潟県観光文化スポーツ部文化課　世界遺産室）

TEL025-280-5726