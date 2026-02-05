バレンタイン限定 “どっち派”対決全国展開 「きのこの山×クラブハリエ」「たけのこの里×シェ・シバタ」

有名シェフ監修 “どっち派”バレンタイン対決を全国展開 「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」 「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」 2月10日発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、世界的に活躍されているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフに監修いただいた「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」と「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」を、2026年2月10日より全国にて発売します。

2026年1月16日より、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催されている日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの一部店舗では、両シェフにご考案いただいたスペシャルな「きのこの山」と「たけのこの里」を販売しており、連日完売となるなど大変ご好評をいただいています。この熱い“どっち派”対決をより多くの方にお楽しみいただけるように、同商品を全国発売します。

本商品は、「きのこの山」「たけのこの里」のおいしさはそのままに、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバーを両シェフに監修していただきました。バレンタインシーズンを彩る、究極の“どっち派”対決をお楽しみください。





左：「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」 （64ｇ）、価格：オープンプライス

右：「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」（61g）、価格：オープンプライス

「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」

山本シェフが子どもの頃から大好きな「きのこの山」を、大人として、そしてショコラティエとしてのこだわりを込めて、ナッツの香ばしさと抹茶の風味を楽しめるフレーバーに仕立てていただきました。チョコレート部分は 2 層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートにキャラメルパウダーを加えてコクをプラスし、ココア風味のクラッカーと組み合わせました。チョコレート部分に配合したクラッシュキャンディの食感も楽しめます。 ※1





パッケージ中面 山本シェフからのメッセージ



「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」

柴田シェフと「たけのこの里」の出会いから約 40 年、時を超えて実現したコラボレーションとして、香ばしいナッツと柚子のコンビネーションを楽しめる味わいに仕立てていただきました。チョコレート部分は 2 層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用しています。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩塩も配合し、クセになる味わいです。 ※2 香ばしいナッツと柚子のコンビネーションをお楽しみください。





パッケージ中面 柴田シェフからのメッセージ



当社はこれからも、「きのこの山」「たけのこの里」のコンセプトである「みんなに、おいしく、おもしろく」を実現するとともに、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1ヘーゼルプラリネ製品中2%、クラッシュキャンディ製品中1%

※ 2 ヘーゼルプラリネ製品中 1% 、ゆず果汁製品中 0.2% （生換算）、ロレーヌ岩塩製品中 0.2%

クラブハリエ山本隆夫シェフ、シェ・シバタ柴田武シェフについて

株式会社クラブハリエ 代表取締役社長 グランシェフ 山本隆夫 氏

1972年、滋賀県近江八幡の和菓子舗「たねや」に生まれる。三輪壽人男シェフ（鎌倉）の 元で修行後、「クラブハリエ」役員に就任。現在、代表取締役社長 グランシェフとして、バームクーヘン専門店「B-studio」、ブーランジェリー「クラブハリエ ジュブリルタン」など多数展開。

2010年アメリカで開催されたWPTCでチームジャパンのキャプテンとして優勝、2017年「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で準優勝の実績をもつ。

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ エグゼクティブシェフ 柴田武 氏

東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとして パリのサロン・デュ･ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。

2010 年 岐阜県多治見市観光大使 就任

2015 年 愛知県西尾市抹茶大使 就任

2016 年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任

2017 年～ パリ「サロン･デュ･ショコラ」に出店