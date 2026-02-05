医療からホームケアへ拡張、2031年に2.57億米ドル-AI皮膚撮影システムが創るパーソナルスキンヘルス市場
皮膚撮影システムとは、光学・デジタル・AI技術を統合し、皮膚の表面および内部状態を高精度に解析する画像診断装置である。医療・美容・研究分野において、皮膚病変の早期検出、色素沈着や毛穴状態の定量評価、スキンケア効果の可視化など、多様な用途で活用されている。従来の目視診断や単一光源分析と異なり、マルチスペクトルカメラやAIアルゴリズムを用いたこの装置は、データ駆動型の「スキン・アナリティクス」時代を切り開く存在である。
加えて、近年はクラウド連携やスマートフォン接続などのIoT化が進み、医療機関やエステティックサロンのみならず、ホームケア用途にも導入が拡大している。このように皮膚撮影システムは、「医療」と「美」の融合領域を可視化するインフラ技術としての位置を確立しつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界皮膚撮影システム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/587958/skin-imaging-systems）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.5%で、2031年までにグローバル皮膚撮影システム市場規模は2.57億米ドルに達すると予測されている。
図. 皮膚撮影システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340961/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340961/images/bodyimage2】
図. 世界の皮膚撮影システム市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争環境：多国籍企業と新興テックの共創ステージ
LP Informationのトップ企業研究センターによると、皮膚撮影システムの世界的な主要製造業者には、DermaQuip、Spectrum Science & Beauty、Emage Medical、Canfield Scientific, Inc.、EveLab Insight、Miravex Limited、PIE Co.,Ltd.、Callegari Srl、Aura Reality、Courage+Khazaka electronic GmbHなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約50844.0%の市場シェアを持っていた。このうち北米のCanfield Scientificは医療用途に強く、皮膚がん診断用AI解析技術で国際的な評価を獲得している。欧州勢ではQuantifiCareやCourage-Khazakaが研究用途で存在感を発揮し、定量的皮膚分析ソフトウェアを提供することで研究機関や製薬企業との連携を強化している。一方、アジアではBomtech ElectronicsやBeijing ADSS、Shanghai May Skinが美容分野で急成長を遂げており、コスト競争力と製品デザインの両立によってシェアを拡大。これら新興企業は、スマートフォン連携やクラウド分析といった新機能を次々と市場投入し、「診断精度 × デジタルUX」という新たな競争軸を形成している。結果として、皮膚撮影システム市場は単なる医療機器市場ではなく、AI・光学・IoTが交差するテクノロジー共創産業へと進化している。
未来展望：AIとパーソナルヘルスが交差する新時代
今後の市場成長を牽引するのは、AIディープラーニングによる自動診断機能と、個人データ統合によるパーソナライズドスキンケアである。特に、AIが皮膚画像を解析して病変リスクやスキンタイプを自動判定する技術は、医師・消費者双方の意思決定を支援する強力なツールとなる。また、クラウドベースのデータ共有により、個人の肌履歴を長期的に追跡・最適化できるようになり、**「データ主導型スキンヘルスエコシステム」**の形成が進むだろう。
