最もゴジラに詳しい小学生は誰だ！？立ちはだかる難関クイズ 目指せ！ゴジラクイズ博士『ゴジラ迎撃作戦クイズラリー2026春』 2026年3月7日（土）より期間限定で開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340874/images/bodyimage1】
▲エリアに設置された全ての謎を解き明かせ！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、ゴジラ知識に自信のある小学生たちを対象にした難関クイズラリー『ゴジラ迎撃作戦クイズラリー2026春』を3月7日（土）～6月28日（日）の期間限定で開催いたします。
本イベントでは、ゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスのいずれかの小人チケットで入場された方を対象に、「ゴジラ迎撃作戦」の各アトラクションスポットに設置されたゴジラにまつわるクイズを解きながら、ゴジラの調査を行うクイズラリーを実施いたします。見事全問正解された方には、「ゴジラ迎撃作戦」限定オリジナルグッズと“クイズ博士認定証”をプレゼントいたします。
その人気は衰えを知らず！世界中でますます熱を帯びるゴジラシリーズ！昭和から令和にかけ、世界中で大活躍をつづけるゴジラの歴史を知り尽くし、すべての謎を解き明かすのは誰だ！？暖かくなった春の季節に、ゴジラクイズ博士を目指し、難関クイズラリーを攻略しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340874/images/bodyimage2】
▲君も「ゴジラクイズ博士」になれるかも！？
■イベント概要
期間：
2026年3月7日（土）～6月28日（日）
場所：
ゴジラ迎撃作戦 各アトラクションエリア
営業時間：
10:00～22:00（20:00最終受付）
※日によって営業時間が変わる可能性があります。
対象：
ゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスのいずれかの小人チケットで入場された方
料金：
無料
※別途、入場チケットが必要となります
内容：
対象の方には、専用キットをお渡しいたします。「ゴジラ迎撃作戦」の各アトラクションを体験しながら、設置された4つのクイズに挑戦いただき、全問正解した方には、「ゴジラ迎撃作戦」限定グッズと“クイズ博士認定証”をプレゼントいたします
HP：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
