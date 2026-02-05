解体用ジャックハンマーの世界市場2026年、グローバル市場規模（有線式ハンマー、無線式ハンマー）・分析レポートを発表
2026年2月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「解体用ジャックハンマーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、解体用ジャックハンマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査結果によると、世界の解体用ジャックハンマー市場は、2024年に約5億4300万米ドル規模と評価されています。その後も建設投資やインフラ更新需要を背景に堅調な成長が続き、2031年には約7億3600万米ドル規模へ拡大する見通しです。
調査期間中は安定した成長率が想定されており、都市再開発や老朽化構造物の解体需要が市場拡大を支えています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と用途特性
解体用ジャックハンマーは、コンクリート、石材、その他の硬質材料を破砕するために設計された重作業向け電動工具です。高効率なモーター駆動と強力な打撃機構を備え、建物解体、道路補修、重工事などの現場で迅速な作業を可能にします。
耐久性に優れ、長時間使用にも耐える設計が施されているため、大規模解体作業に適した機器として広く採用されています。作業効率と安全性の向上に寄与する点が評価されています。
________________________________________
調査内容と分析の視点
本レポートは、世界の解体用ジャックハンマー市場を対象とした包括的な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、販売形態別に、定量的および定性的な分析を行っています。市場は建設需要や技術進化、流通構造の変化によって影響を受けるため、競争状況、需給動向、需要変化の要因についても詳細に検討されています。
加えて、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点での市場シェア推計も示され、市場全体像を把握しやすい構成となっています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
調査では、2020年から2031年までの期間を対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が提示されています。これらの指標は世界全体に加え、地域別および主要国別にも整理されています。
また、タイプ別および販売形態別の詳細な予測分析も行われており、今後の成長分野や需要の中心を明確にしています。中長期的な事業計画や製品戦略の検討に有用な情報が提供されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、電動工具分野で高い知名度と技術力を持つ企業が多数参入しています。本レポートでは、Milwaukee Electric Tool、Bosch、Vevor、Makita、Stanley Black and Decker、Metabo、Hilti、Techtronic Industries、TOYA S.A.、Wurth、Harbor Freight、Einhellといった主要企業を取り上げています。
各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、競争優位性や市場内での位置付けが明確に示されています。
________________________________________
市場区分と販売形態別動向
市場は電源方式別および販売形態別に区分されています。電源方式別では、有線式と無線式に分類され、現場条件や作業内容に応じた需要特性が分析されています。
