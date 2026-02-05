手間いらす?、令和トラヘ?ルか?運営する旅行アフ?リ『NEWT（ニュート）』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、株式会社令和トラベルが運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』と、2026年2月5日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340763/images/bodyimage1】
令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。2025年6月には韓国法人を設立するなど、積極的な海外展開も予定しており、今後、インバウンド旅行者の取り込みにも注力していきます。
NEWTは、自分に合った海外・国内旅行を簡単におトクに予約でき、出発から帰国までのサポートにも対応している旅行アプリです。会員基盤は60万人超で、予約カスタマーの6割以上が20～30代の若年層です。昨年度の年間予約流通総額は前年比約3倍に成長し、海外ツアー平均予約単価は20万円を超えるなど、高い購買力を持つカスタマー層に効率的にリーチできる販路としての強みがあります。また、宿泊施設向けに提供している管理画面基盤「NEWT Partner Hub」には、AIエージェントが搭載されており、施設情報登録などの初期設定作業を自動化し、導入負担を最小化します。
今回のシステム連携により、NEWTを利?している宿泊施設は、?本国内の旅?者に向けての販路拡?による施設稼働率の向上と売り上げの増加を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【株式会社令和トラベルの概要】
（１）商号 株式会社令和トラベル
（２）事業内容 旅行代理店業
（３）本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F
（４）代表者名 代表取締役 篠塚 孝哉
（５）資本金 100百万円
（６）URL 会社HP：https://newt.net/company
『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 7億1,858万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
