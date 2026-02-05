セックスレスにならない秘訣を探る｜セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査 第1報
セックスレスにならない秘訣を探る
1. はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区；https://raisondetre-inc.co.jp/）によるセックスレス“じゃない”夫婦の実態調査の本調査です。本調査は、インターネット上で一般の既婚男女を対象に実施したもので、月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしていると回答した631人を抽出し、分析を行っています。
前回までの予備調査では、夫婦の性生活の頻度、配偶者への愛情、夫婦仲、そして浮気・不倫に対する意識といった観点から、夫婦関係の実態を把握してきました。その中では、性生活がある状態であっても、意識や関係性は一様ではなく、多様な分布が存在することが確認されました。
では、セックスレス夫婦が5割を超えて社会問題化するなかで、実際にセックスレス“じゃない”状態を維持している夫婦（＝セックスしている夫婦）は、日常生活の中でどのような行動や意識を持っているのでしょうか。
今回の調査では、セックスレス“じゃない”既婚者に焦点を当て、性行為を求める頻度の男女差、日常的なスキンシップの内容、そしてセックスレスにならないように意識していることを整理し、その中から共通する傾向やヒントを探っていきます。
なお、本記事では「セックスレス」という言葉について、日本性科学会が示している定義を参考として扱います。
同学会では、セックスレスを
「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交やセクシャル・コンタクトがいずれも1か月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合」
と定義しています（※1）
（※1）日本性科学会「セックスレスの定義」（https://sexology.jp/sexless/）
＜調査概要＞
・調査タイトル：セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査（本調査(1)）
・調査期間：2025年12月15日～12月28日
・調査対象者：20～59歳の月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしていると回答した既婚男女631人（10歳刻みで男女各80人を基本構成とし、女性50代のみ71人）
・調査?法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利?）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社;https://raisondetre-inc.co.jp/
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表?：2026年2?5?
2. 性行為を求める頻度は夫側/妻側でどう違う？
まず、セックスレス“じゃない”既婚者について、性行為を求めることが多いのは「夫側」と「妻側」のどちらかを見ていきます。
男性では、「自分の方が多い」と回答した人が55％と過半数を占め、「相手の方が多い」は8％にとどまっています。これに対して女性では、「相手の方が多い」が49％と最も高く、「自分の方が多い」は15％でした。
つまり、セックスを求めているのは夫側が多いという構図が見て取れます。
図1：性行為を求めることが多いのはどちらか（男女別）
※実際の質問：Q. 性行為を求めることが多いのはどちらですか。（単一回答）
では、このような男女差がある中で、セックスレス“じゃない”夫婦は、日常生活の中でどのようなスキンシップをとっているのでしょうか。
3. セックスレス“じゃない”夫婦の日常的なスキンシップは？