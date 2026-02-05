2026年2月5日

長瀬産業株式会社

SACHEMアジア3社 社名変更のお知らせ 2026年4月より「Nagase Circrea（ナガセサークレア）」へ 半導体用高純度化学品事業のブランド統一によりグローバル展開を加速



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）の100％子会社であるセイケムジャパン株式会社（本社：東大阪市、代表取締役社長：中村聡）、SACHEM（Wuxi）Co., Ltd.（本社：中国無錫、董事長：李敏）、SACHEM KOREA Ltd.（本社：韓国ソウル、職務執行者：中村聡）は、2026年4月1日付で社名を「ナガセサークレア株式会社」、「Nagase Circrea(Wuxi) Co., Ltd.」、「Nagase Circrea Korea Co., Ltd.」に変更いたします。長瀬産業は中期経営計画ACE 2.0の成長ストーリーにおいて「基盤」「注力」「育成」「改善」の４つの領域を掲げ、 商社、製造、研究開発の各機能を軸に事業を展開しており、本件は注力領域である半導体分野における製造機能強化を目的とした取り組みの一環となります。

長瀬産業は2025年6月に米国の SACHEM,Incのアジア地域における半導体用 高純度化学品事業を取得（子会社化）完了し、日本、中国、韓国の３拠点にあるSACHEMの5法人（※１）をグループに統合。2026年1月1日付で日本法人3社（セイケムジャパンホールディング合同会社、セイケムジャパン合同会社、SN Tech株式会社）は、セイケムジャパン合同会社を存続会社として合併、セイケムジャパン株式会社としました。

このたび、日本、中国、韓国の3拠点における社名を統一し、「Nagase Circrea（ナガセ サークレア）」ブランドのもとで一体運営とサービス向上を図り、半導体用高純度化学品分野におけるグローバルでの提供価値向上とサプライチェーン強化に取り組みます。

NAGASEグループは、世界中のお客さまのものづくりの課題を素材（マテリアル）を通じて解決し、人々が安心・安全で温もりのある社会の実現に貢献してまいります。

なお、本事業に関連する新会社の設立（2026年4月設立予定）については、以下の適時開示の通りです。https://www.nagase.co.jp/assetfiles/uploads/20260205_IR_05.pdf

※１：関連プレスリリース：202503019_IR_01.pdf

新社名「Nagase Circrea」について

「Nagase Circrea（ナガセサークレア）」は、「回路」を意味するラテン語“Circuitus”と、「創造」を意味する“Creatio”に由来します。電子・半導体業界において、お客様とともに新たな価値ある事業やソリューションを継続的に創造していくというNAGASEグループの強い意思を込めています。

新会社ロゴ

新会社名および概要

日本拠点（現 セイケムジャパン株式会社）

新社名（和名）：ナガセサークレア株式会社

新社名（英名）：Nagase Circrea Co., Ltd.

本社所在地：大阪府東大阪市水走5丁目6番27号

中国拠点（現 SACHEM（Wuxi）Co.,Ltd.）

新社名（中文名）：長瀬賽創（無錫）新材料有限公司

新社名（英名）：Nagase Circrea (Wuxi) Co., Ltd.

本社所在地：116 Mei Yu Rd, WND, Jiang Su Province, China

韓国拠点（現 SACHEM KOREA.Ltd.）

新社名（英名）：Nagase Circrea Korea Co., Ltd.

所在地：rm 1636, 396, Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

※上記3社の社名変更効力発生日はいずれも2026年4月1日です。

