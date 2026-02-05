ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（以下、当社）を含む4社は、金融イノベーションの取り組みを表彰する「Japan Financial Innovation Award 2026（JFIA 2026）」において、コラボレーションカテゴリを受賞いたしました。





受賞企業は、チャリチャリ株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：家本賢太郎）、三菱UFJ信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：窪田博）、インパクトサークル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋智志）、当社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中園浩輝）の4社です。受賞対象のプロジェクトは「チャリチャリ 地域インフラ投資ファンド」です。当社は運営する事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」において、国内初のシェアサイクル用自転車を担保とした個人向け金融商品（※）の販売を行い、事業成長を目指す地域産業を、地域の資金で支え、地域の課題解決へと繋げる「地産地消の金融循環モデル」の構築に寄与いたしました。当社は今後も、地域課題の解決に挑戦する事業者の皆さまに、革新的な金融サービスを提供してまいります。（※）個人及び法人投資家を対象とした電動アシスト自転車を信託財産とする動産信託スキームの組成は、国内初の試みとなります。【受賞対象】URL：チャリチャリ 地域インフラ投資ファンド(https://www.securite.jp/fund/detail/8412)【関連URL】URL:

【日本初】個人×法人による“地産地消型金融循環”──セキュリテ、「チャリチャリ 地域インフラ投資ファンド」募集開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000062054.html)

「チャリチャリ 地域インフラ投資ファンド」―10日間で目標募集総額40百万円の満額申込みを達成(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000062054.html)



【JFIA 2026について】

Japan Financial Innovation Award 2026（JFIA 2026）は、金融分野における情報通信技術を活用した先進的な取組みを促進し、業界内でのベストプラクティス共有を図ることに加え、企業グループや業種の垣根を超えたオープンイノベーションのさらなる拡大を願い、2020年に新設された表彰制度です。

株式会社FINOLABが事務局となり、2025年中にプレスリリースされた金融関連のイノベーション案件を抽出し、その中から金融関連の専門家からなる一般社団法人金融革新同友会FINOVATORSの審査により先進性・成長性・金融業界変革の可能性といった観点から決定されています。



参考URL：JFIA2026jp | Japan Financial Innovation Award(https://jfia.tokyo/2026-jp/)



