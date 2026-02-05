ネミエル「子どもの睡眠を守る」シリーズ初のWEB CM「あしたのぼく 」篇を公開

株式会社ネミエル

スリープテックサービ事業を展開する株式会社ネミエル（本社：東京都新宿区、代表取締役：松本 光浩、以下「当社」）は、2026年2月5日（木）、子どもの睡眠を守るサービス「Nemielu Student」のβ版公開にあわせて、子どもの睡眠の大切さを啓発する新WEB CM「あしたのぼく」篇を公開しました。本作は「子どもの成長を見守る親の期待を睡眠に託す」というメッセージを伝えるものです。当社YouTubeチャンネルにて公開しております。

CM概要

タイトル：ネミエル「あしたのぼく」篇 WEB限定 CM

公開日 ：2026年2月5日（木）Yotubeにて公開

U R L ：https://youtu.be/yZyRu_R2WDQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yZyRu_R2WDQ ]

制作背景

子どもの成長は早く、昨日できなかったことが今日にはできるようになる--その瞬間を見守る喜びは、親にとってかけがえのないものです。一方で、現代の子どもたちは宿題や習い事に追われ、睡眠時間が十分に確保できていないという社会課題があります。それもまた、子どもの将来を想う大人の気持ちから生まれたものです。本作品は、その想いを否定するのではなく、「睡眠もまた成長を支える大切な時間である」というメッセージを届けるために制作しました。映像は大人の視点で子どもの成長を見守る温かさを描きながら、イラストとBGMは子ども自身の声や感覚を大切にした表現で構成しています。本映像は、YouTube公式チャンネルで公開中、当社コーポレートサイト/Nemieluサービスサイトにて公開予定です。

「あしたのぼく」篇CMストーリー

縄跳びにチャレンジする男の子は、なかなかうまく飛べず、夢中になるうちに日が暮れてしまいます。帰りが遅く心配したお母さんが探しに出ると、そこには上達した縄跳びを飛ぶ男の子の姿。ほっとした気持ちと、長い時間夢中で頑張っていたことへの愛おしさに、思わず笑みがこぼれます。たくさん遊び疲れた男の子はぐっすりと眠り、どんどん成長していく姿を見守るシーンへ。そこに、成長を期待する大人の目線からメッセージが現れ、子どもがしっかりと眠ること、そしてそれを見守ることの大切さを伝えます。

「あしたのぼく」篇CMシーン

会社概要

企業名：株式会社ネミエル

代表者：代表取締役 松本光浩

所在地： 東京都新宿区若宮町15番地 神楽坂先端情報科学イノベーションセンター

設立月：2022年12月

U R L ：https://corp.nemielu.com