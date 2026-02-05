【サッカー・J1・アビスパ福岡】APAMAN株式会社とのプレミアムユニフォーム・パートナー（背中）契約更新のお知らせ
アビスパ福岡株式会社
〈着用：奈良竜樹選手〉
・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（背中）
ＡＰＡＭＡＮ株式会社東京都中央区京橋１丁目１番５号セントラルビル
アビスパ福岡株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：西野 努）は、APAMAN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）との、2026シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。明治安田Ｊ１百年構想リーグにおいても、引き続き同社ロゴを公式ユニフォーム（背中）に掲出いたします。
■明治安田Ｊ１百年構想リーグ掲出ロゴ
■明治安田Ｊ１百年構想リーグユニフォームデザイン
〈着用：奈良竜樹選手〉
【掲出箇所】
・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（背中）
・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏ＬＥＤ看板
・他、アビスパ福岡各種制作物
＜会社概要＞
ＡＰＡＭＡＮ株式会社東京都中央区京橋１丁目１番５号セントラルビル
代表取締役社長 山崎 戒
設立 ２０１８年１０月１日
公式サイト https://www.apamanshop.com/