【レモンガス株式会社】プロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」とのオフィシャルクラブパートナー契約更新のお知らせ

レモンガス株式会社

レモンガス株式会社(本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：藤井 靖之 以下「レモンガス」)は、神奈川県平塚市を中心に湘南エリア（9市11町）をホームタウンとするJリーグ所属プロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」との2026/27シーズン オフィシャルクラブパートナー契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

また2026年2月より開催の「Jリーグ百年構想リーグ」においても、同様にオフィシャルクラブパートナーとしてクラブを支援してまいります。

当社がネーミングライツを取得しております湘南ベルマーレのホームスタジアム「レモンガススタジアム平塚」においては、バックスタンド最前部に当社のバナーを掲出しておりますので、ご来場の際はぜひご覧ください。

※画像は2025シーズンに撮影されたものを一部加工して使用しております。

レモンガスは今シーズンも変わることなく、ガス会社として、より一層の”熱量”をもって、J2優勝およびJ1昇格を目指すクラブを地域の皆様やサポーターの皆様とともに、応援してまいります。

■レモンガス株式会社について(URL：https://www.lemongas.co.jp/(https://www.lemongas.co.jp/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=lmg_all_cpd&utm_term=CPD26020001&utm_content=a_2602_001) )

レモンガス株式会社は神奈川、東京、埼玉、静岡の1都3県にて、LPガス（プロパンガス）の供給を軸として、都市ガスや電気、宅配水「アクアクララ」、ガス器具販売や住宅リフォームなど、暮らしに関わるライフラインサービスを幅広くご提供しております。

「LPガスを原点とした専門集団として、地域と家族の温かな暮らしを創造し、支え続ける」をミッションに掲げ、「地域がもっとも頼りにする100年企業」を目指して、お客さまの安全で快適な暮らしを支え続けます。

【会社概要】

社名： レモンガス株式会社

本社所在地：

(本社) 神奈川県平塚市高根 1-1-11

(東京本社) 東京都港区港南 1-6-31 品川東急ビル4F

代表取締役社長： 藤井 靖之

会社HP： https://www.lemongas.co.jp/(https://www.lemongas.co.jp/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=lmg_all_cpd&utm_term=CPD26020001&utm_content=a_2602_001)