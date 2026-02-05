【毒舌注意】のギャップ設計で話題化を狙う診断を公開｜全6問で「承認欲求」を可視化する『メンヘラどうぶつ診断』

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、オリジナル診断コンテンツ『メンヘラどうぶつ診断』を公開しました。

本診断は、タイトルに【毒舌注意】を掲げつつ、かわいらしい世界観のビジュアルで没入感を演出。全6問に回答するだけで、普段は隠している「心の重さ」や「承認欲求」を切り口に、あなたがどの『メンヘラどうぶつ』に分類されるかを提示するエンタメ型診断です。

メンヘラどうぶつ診断で遊んでみる :https://croissant.buzz/diagnose/IPfs5DKp

公開の背景

診断コンテンツは参加ハードルが低く、短時間で体験できることから、EC・イベント・コミュニティなど多様な場面で活用が広がっています。一方で「企画イメージはあるが、設問・ロジック・表現の作り込みが難しい」という声も多く、制作の壁が課題になりがちです。

そこで当社は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を用いて、ギャップ設計（毒舌注意×かわいい世界観）で反応・共有を促す診断表現の公開例として、本診断を制作・公開しました。

診断の特徴

- 全6問で完結：テンポよく遊べる設計- 「心の重さ」「承認欲求」を切り口に可視化：自分ごと化しやすいテーマ設計- 【毒舌注意】×かわいい世界観のギャップ：思わず反応・共有したくなる演出- 「クロワッサン」で制作・運用：ノーコードで診断公開まで実現- EC・イベント連動／LINE連携もOK：キャンペーン施策への応用を想定

クロワッサンについて

クロワッサンは、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

ユーザーが参加しやすいコンテンツを起点に、企画に合わせた体験設計を行えます。

※クロワッサンは法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター向けのサービスです（個人向け販売は行っていません）。

お問い合わせ

クロワッサン導入・活用のご相談 :https://lp.croissant.buzz/contact/

注記

※本診断はエンターテインメントを目的としたコンテンツであり、医学的・心理的な診断を行うものではありません。

※表現上「毒舌注意」を掲げています。閲覧・共有の際はご配慮ください。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

