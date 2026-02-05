【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop、GMV14.7億円に拡大　上位カテゴリーが倍成長、獲得手法の差が鮮明に（2026年1月26日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

Kalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データ分析によると、2026年1月26日～2月1日の日本TikTok Shop市場は、GMV14.7億円（前週比+48%）と大幅に拡大しました。販売件数・平均単価・広告投資が同時に伸長し、市場規模そのものが一段引き上げられています。動画本数は横ばい推移となった一方、ライブ配信者数は増加し、売上成長は上位カテゴリーにおけるライブ主導の拡大と、その他カテゴリーにおける動画・商品カード経由の積み上げが並行して進む構図が確認されました。

カテゴリー別では、ジュエリーアクセサリーが初めてTOP5入りし、商品カード経由が売上の73%を占め、上位3店舗に83%が集中するなど、特定構造への依存が際立ちました。一方で、美容・パーソナルケアおよび食品・飲料はライブ経由売上が前週比で大きく伸長し、GMVの倍増を果たしました。その他カテゴリーでは動画・商品カード経由の寄与が相対的に大きく、カテゴリーごとに有効な獲得チャネルが分化する傾向がより明確となっています。

■ 注目ポイント

- ️️売上高（GMV）：14.7億円（前週比 +48%）️- 販売件数：60.2万件（前週比 +28%）- 広告投資額：1,298万円（前週比 +34%）- 全ショップ数：100,454件（前週比 +1%） ※初の10万ショップ突破

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

Kalodata Japan 編集部 総評：

1月26日～2月1日の日本TikTok Shop市場は、GMV14.7億円（前週比+48%）と大きく拡大しました。広告投資額も前週から増加し、売上成長と投資拡大が同時に進行することで、市場規模は一段引き上げられています。

成長の内訳を見ると、上位カテゴリーではライブ配信の寄与が際立つ一方、その他のカテゴリーでは動画・商品カードを含む複数チャネルで売上が発生しており、チャネル横断型の成長構造が確認されました。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・1月5日週：10.1億円／50.2万件／2,013円

・1月12日週：10.2億円／47.8万件／2,126円

・1月19日週：9.97億円／47.2万件／2,112円

・1月26日週：14.7億円／60.2万件／2,444円

TOP10カテゴリー別 売上高

1. 美容・パーソナルケア：3.4億円

2. 食品・飲料：2.5億円

3. レディースウェア・インナー：1.7億円

4. おもちゃ・趣味：1.2億円

5. ジュエリーアクセサリー・デリバティブ：7,989万円

6. スマートフォン・エレクトロニクス：7,681万円

7. 健康：6,992万円

8. 旅行かばん・バッグ：6,479万円

9. メンズウェア・下着：5,029万円

10. 家電製品：3,722万円

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：113,179件（-26%）

・売上商品数：36,340件（+3%）

・動画本数：31.8万本（‐）

・ライブ配信者数：7,884人（+9%）

先週の1ショップあたり平均値は、

新商品1.13件／売上商品0.36件／動画3.17本／ライブ0.08人でした。

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：100,454件（+1%）

・広告予算：1,298万円（+34%）

・新規ファン数：549万人（+29%）

先週の1ショップあたり平均広告予算は129円となっています。

カテゴリー別トレンド分析

ジュエリーアクセサリーが初めてTOP5にランクインしました。売上の多くを商品カード経由が占め、かつ上位店舗への集中度が極めて高いなど、特定構造に強く依存した伸長が特徴です。

一方、美容・パーソナルケアおよび食品・飲料はライブ配信を起点に前週比で約2倍までGMVを拡大しました。これに対し、その他のカテゴリーでは動画・商品カード経由の売上寄与も大きく、カテゴリーごとに有効な獲得手法の違いがより明確になる結果となりました。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

