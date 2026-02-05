【経営者必見】「全集客77施策チェックリスト」を無料配布開始！売上につながる集客の全体像が一目で分かる！

株式会社ルミッション

属人化した集客から脱却し“再現性のある集客設計”をつくるための

全集客77施策チェックリストを無料提供

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

中小企業の経営者向けに、自社に合った集客施策と優先順位を整理できる

「全集客77施策チェックリスト（無料）」を配布する無償支援プログラムを開始しました。

本チェックリストでは、

SNS・WEB・紹介・セミナー・JV・メディア・リアル施策など、

売上につながる集客手法を77項目に体系化。

「何から手を付けるべきか分からない」

「施策が点在し、成果につながらない」

といった集客の悩みを、一枚のチェックリストで整理できます。

■ 無料配布の背景｜なぜ今「全集客チェック」が必要なのか

多くの中小企業では、次のような状態が常態化しています。

・SNS、広告、SEOなどを“とりあえず”やっている

・集客施策が増えるほど、現場が疲弊している

・売上につながっている施策が分からない

・担当者や外注先によって成果がバラつく

・社長の感覚頼りで集客判断をしている

こうした問題の多くは、

集客が「戦略」ではなく「思いつき」になっていることが原因です。

全集客77施策チェックリストは、

施策の良し悪しを判断するためのものではなく、

自社に必要な集客だけを選び取るための整理ツール です。

■ 「全集客77施策チェックリスト」とは

本チェックリストでは、

集客を以下のようなカテゴリに分解し、

実行状況と適合度を可視化します。

主な内容（一部抜粋）

・SNS集客（発信・導線・運用の整理）

・勉強会・セミナー集客

・自社リストの活用とナーチャリング

・紹介・口コミが生まれる設計

・JV（業務提携・共同企画）

・出版・音声・メディア活用

・HP・WEB・SEO設計

・リアル集客・交流会・イベント

・新しい集客導線の発掘

チェックを進めることで、

「やるべき施策」

「今はやらなくていい施策」

「整えれば成果が出る施策」

が自然と整理されます。

■ チェックリストで分かること

・自社の集客が“どこに偏っているか”

・売上につながる導線ができているか

・社長依存・担当者依存になっていないか

・再現性のある集客設計になっているか

・次に整えるべき優先順位

「頑張っているのに成果が出ない理由」が、

感覚ではなく構造として見えてきます。

■ 受け取った経営者の声（一例）

・「集客をやり過ぎていたことに気づいた」

・「やらなくていい施策が分かり、楽になった」

・「売上につながる導線が初めて整理できた」

・「社長の感覚頼りから抜け出せそう」

中には、

「集客の全体像を初めて理解できた」

という声も寄せられています。

■ なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、

集客テクニックを売る会社ではありません。

・経営者が判断に迷わない状態をつくる

・現場が振り回されない仕組みを整える

・長期的に続く経営を支援する

その第一歩として、

集客の全体像を正しく把握するためのチェックリスト を

無償で提供しています。

■ 無償配布プログラムの流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．全集客77施策チェックリストをダウンロード

▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

■ 関連コンテンツ

・5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

・5方良し経営セミナー

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

■ 今後の展開

・業種別・年商別の集客設計モデルの提供

・集客から営業・組織まで一貫した支援体制の強化

・「再現性のある経営」を実現する支援サービスの拡充

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/