【経営者必見】「全集客77施策チェックリスト」を無料配布開始！売上につながる集客の全体像が一目で分かる！
属人化した集客から脱却し“再現性のある集客設計”をつくるための
全集客77施策チェックリストを無料提供
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
中小企業の経営者向けに、自社に合った集客施策と優先順位を整理できる
「全集客77施策チェックリスト（無料）」を配布する無償支援プログラムを開始しました。
本チェックリストでは、
SNS・WEB・紹介・セミナー・JV・メディア・リアル施策など、
売上につながる集客手法を77項目に体系化。
「何から手を付けるべきか分からない」
「施策が点在し、成果につながらない」
といった集客の悩みを、一枚のチェックリストで整理できます。
■ 無料配布の背景｜なぜ今「全集客チェック」が必要なのか
多くの中小企業では、次のような状態が常態化しています。
・SNS、広告、SEOなどを“とりあえず”やっている
・集客施策が増えるほど、現場が疲弊している
・売上につながっている施策が分からない
・担当者や外注先によって成果がバラつく
・社長の感覚頼りで集客判断をしている
こうした問題の多くは、
集客が「戦略」ではなく「思いつき」になっていることが原因です。
全集客77施策チェックリストは、
施策の良し悪しを判断するためのものではなく、
自社に必要な集客だけを選び取るための整理ツール です。
■ 「全集客77施策チェックリスト」とは
本チェックリストでは、
集客を以下のようなカテゴリに分解し、
実行状況と適合度を可視化します。
主な内容（一部抜粋）
・SNS集客（発信・導線・運用の整理）
・勉強会・セミナー集客
・自社リストの活用とナーチャリング
・紹介・口コミが生まれる設計
・JV（業務提携・共同企画）
・出版・音声・メディア活用
・HP・WEB・SEO設計
・リアル集客・交流会・イベント
・新しい集客導線の発掘
チェックを進めることで、
「やるべき施策」
「今はやらなくていい施策」
「整えれば成果が出る施策」
が自然と整理されます。
■ チェックリストで分かること
・自社の集客が“どこに偏っているか”
・売上につながる導線ができているか
・社長依存・担当者依存になっていないか
・再現性のある集客設計になっているか
・次に整えるべき優先順位
「頑張っているのに成果が出ない理由」が、
感覚ではなく構造として見えてきます。
■ 受け取った経営者の声（一例）
・「集客をやり過ぎていたことに気づいた」
・「やらなくていい施策が分かり、楽になった」
・「売上につながる導線が初めて整理できた」
・「社長の感覚頼りから抜け出せそう」
中には、
「集客の全体像を初めて理解できた」
という声も寄せられています。
■ なぜ“無料”で配布するのか
株式会社ルミッションは、
集客テクニックを売る会社ではありません。
・経営者が判断に迷わない状態をつくる
・現場が振り回されない仕組みを整える
・長期的に続く経営を支援する
その第一歩として、
集客の全体像を正しく把握するためのチェックリスト を
無償で提供しています。
■ 無償配布プログラムの流れ
1．「社長の分身」無料登録（30秒）
2．経営個別相談（無料）
3．全集客77施策チェックリストをダウンロード
▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。
■ 今後の展開
・業種別・年商別の集客設計モデルの提供
・集客から営業・組織まで一貫した支援体制の強化
・「再現性のある経営」を実現する支援サービスの拡充
■ 会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/