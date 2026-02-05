Qubit Underwriting LimitedとKIKUTORA SPECIAL RISKS株式会社、デジタル資産の保護および回復サービスの強化に向けた戦略的パートナーシップを発表

KIKUTORA SPECIAL RISKS株式会社

2026年2月5日 香港 / シドニー / シンガポール / 東京 - デジタル資産リスクに特化した保険引受業者であるQubit Underwriting Limited（以下「Qubit」）と、危機対応および高リスク・コンサルティングを専門とするテクノロジー駆動のセキュリティ・インテリジェンス企業、

KIKUTORA SPECIAL RISKS株式会社（以下「Kikutora」）は、本日、戦略的パートナーシップを締結したことを発表いたしました。

本合意に基づき、KikutoraはQubitのアジア太平洋地域のクライアントに対し、専門的なインシデント対応、資産追跡、およびリカバリー（回収）サービスを提供します。 これにより、複雑化する脅威環境下におけるデジタル資産の保護をさらに強固なものにします。

この提携は、デジタル資産のカストディアン、取引所、決済プラットフォーム、資産運用会社向けの

Qubitによる革新的な保険ソリューションと、Web3、サイバー、フィジカルの多面領域を横断する

Kikutoraの専門知識を融合させるものです。

ハッキング、窃盗、詐欺などの被害に遭ったクライアントは、デジタルフォレンジック、法執行機関との連携、資産回収活動など、損失を最小限に抑え迅速な解決を図るための優先的かつ機密性の高いレスポンス・ケーパビリティを享受することが可能となります。

Qubit Underwriting CEO、ヘレン・イェ（Helen Ye）のコメント： 「デジタル資産は金融革新の最前線にありますが、同時に洗練された脅威も引き寄せており、それには同様に高度な防御策が必要です。 Kikutoraとの提携により、保険による金銭的補償だけでなく、資産を追跡・回収するための先端的でテクノロジー主導のサポートを提供できるようになります。この統合されたアプローチは、デジタル経済におけるリスク管理の新たなスタンダードを確立するものです。」

KIKUTORA SPECIAL RISKS 創業者兼CEO、鈴木 デイビッドのコメント： 「サイバーリスクとフィジカルリスクが収束する現代において、効果的なインシデント対応にはスピード、インテリジェンス、そして精度が不可欠です。 Qubitと連携し、彼らの被保険者へ当社の専門サービスを提供し、危機の回避と資産の奪還を支援できることを嬉しく思います。 このパートナーシップは、アジア太平洋地域のデジタル・フロンティア、さらにはその先を死守するという我々のコミットメントを明確に示すものです。」

Qubitの犯罪保険（Crime Policy）は、ロイズ・オブ・ロンドン（Lloyd's of London）を含む大手保険会社の裏付けにより、セキュリティ侵害、ハッキング、従業員の不正行為、または不正送金に起因する窃盗を補償します。 Kikutoraのサービスが統合されることで、被保険者は補償と同時にリカバリーを優先するシームレスな請求プロセスを利用できるようになります。

本パートナーシップは即時発効となり、アジア太平洋地域およびグローバルのQubitの新規および既存クライアントに提供されます。

Qubit Underwriting Limited（Qubit）について

Qubit Underwritingは、金融機関およびデジタル資産、ブロックチェーン・エコシステムに革新的なリスク・ソリューションを提供するスペシャリストMGAです。 アジア太平洋地域でデジタル資産保険を引き受ける初のロイズ・カバホルダーとして、プロフェッショナル賠償責任保険（PI）、役員賠償責任保険（D&O）、犯罪保険など、Web3コミュニティ特有のリスクを保護するために設計された幅広い製品を提供しています。 詳細については、https://www.qubituw.com/ をご覧ください。

KIKUTORA SPECIAL RISKS株式会社（Kikutora）について

Kikutoraは、Web3、サイバー、そしてフィジカルの脅威が交差する多面領域において、危機対応と高リスク・コンサルティングを完遂するために設計された、最新鋭のテクノロジーを駆使するセキュリティ・インテリジェンス・グループです。 迅速な調査、デジタルフォレンジック、マルチドメインでの脅威対応に精通し、詐欺、恐喝、情報漏洩などに直面するクライアントを支援しています。 2025年に鈴木 デイビッドによって設立された同社は、東京を拠点にインド太平洋地域の戦略的要衝に位置するインテリジェンス戦略を推進しています。 詳細については、

https://kikutorasr.com/ をご覧ください。