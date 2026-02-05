【銀座・和光】「月の景色 高木厚人書展」を3月5日（木）より開催

株式会社 和光

銀座・和光では、2026年3月5日（木）～15日（日）の期間、セイコーハウスホールにて、日展特別会員でかな書家の高木厚人氏による、「月の景色 高木厚人書展」を開催いたします。

西行は、月に寄せる思いを数多くの和歌に託しました。その静謐な光と、心の奥に響く余情は、時を超えて私たちに語りかけてくれます。高木氏は、かな書のしなやかな線と余白の妙をもって、西行のその詩情を現代に映し出しました。「ありのままの自分で書こう、そう思い、作品に精一杯立ち向かいました。すべての作品、こんな景色を描きたいと願い筆を執ったものです。まだまだ途上ですが、皆様にはその景色を思い浮かべながらご鑑賞いただければ幸いです。」と高木氏。

澄みわたる月の光に包まれるようなひとときを、ぜひ会場にてご堪能ください。

「月」 135×65cm「はるになる」 36×25cm「なにとなく」 36×25cm

高木厚人（たかぎ・あつひと）略歴

1953年 千葉県船橋市に生まれる

1975年 杉岡華邨に師事

1982年 京都大学文学部美学美術史学専攻卒業

1992年 日展特選受賞

1996年 日展特選受賞

2005年 日展会員賞受賞

2012年 現代書道二十人展メンバーに選ばれる

2018年 日展内閣総理大臣賞受賞

2024年 日本藝術院賞受賞

現在 日展特別会員、日本書芸院副理事長、全日本書道連盟常任理事、全国書美術振興会理事、

奈良市杉岡華邨書道美術館館長、大東文化大学名誉教授、千葉県美術会常任理事、臨池会理

事長

「月の景色 高木厚人書展」

2026年3月5日（木）～15日（日）

会場：セイコーハウスホール（東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階）

お問い合わせ先：03-3562-2111（代表）

営業時間：11:00～19:00（最終日は17:00まで）

休業日：無休

入場料：無料

主催/和光

◎和光ホールは、「セイコーハウスホール」へ名称変更しました。

セイコーグループ事業全般に関連する展示や、アーティストとの共創など、世界に向けてさまざまな発信をしてまいります。

◎撮影をご希望の際は、営業時間外にて承ります。

営業時間および催事は予告なしに変更する場合がございます。

最新の情報は、ホームページをご覧ください。

