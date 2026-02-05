静岡の夜をもっと楽しく。静岡県内横断、過去最長最大級のバーめぐりイベント「静岡BARウィーク2026」2月6日（金）より開幕！

ガイアフロー株式会社

ガイアフロー株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：中村大航）は、2026年2月6日（金）から3月1日（日）の24日間、静岡県内の名店を巡るスタンプラリーイベント「静岡BARウィーク2026」を開催いたします。

本イベントは、2021年に始まり、静岡市内で支持を集めてきた「バーDEはしご酒」から発展。

今回は浜松・掛川・沼津・三島へとエリアを拡大し、静岡県を横断する過去最大規模のバー・エンターテインメントとして開催します。

●「静岡BARウィーク2026」開催の背景

「新しいバーの扉を開くきっかけを作りたい」という想いから始まった本イベント。

静岡蒸溜所のシングルモルトやブレンデッドウイスキーをはじめ、輸入も手掛けるガイアフローならではの世界のウイスキーやスピリッツをベースとしたカクテルなどをお楽しみいただけます。

静岡が誇る名店のバーテンダーによる最高の一杯を楽しんでいただくための特別な期間です。

●イベントの楽しみ方と特徴

- 県内5エリアへの拡大 今回は静岡市内の人気店に加え、東部（三島・沼津）、西部（浜松・掛川）のエリアが加わりました。県内各地のバーを「はしご」しながら、各都市のバーシーンの魅力を発見することができます。- 限定スペシャルカクテルの提供参加各店のバーテンダーが、ガイアフロー取り扱いのウイスキーやスピリッツをベースにしたオリジナルカクテルを考案。この期間、その店でしか味わえない一杯が登場します。- 特典がもれなくもらえるスタンプラリー参加店舗にて対象ドリンクをご注文いただくことで、スマートフォンでのスタンプシステムまたはスタンプシートにスタンプ1つを付与します。スタンプを集めることで、特別なウイスキーの購入権や、イベント限定のオリジナルグッズなどをプレゼントいたします。

●開催概要

会社概要

カクテルの一例カクテルの一例カクテルの一例カクテルの一例[表: https://prtimes.jp/data/corp/160191/table/4_1_498147df6d260e1f04e9d491f19c73f7.jpg?v=202602050151 ]

ガイアフロー静岡蒸溜所（代表取締役 中村大航）

2014年設立。「静岡らしいウイスキーを造る」という目標のもと静岡蒸溜所を創設し、2016年よりシングルモルトウイスキーの製造を開始。2020年に初めて「シングルモルト日本ウイスキー 静岡 プロローグK」をリリース。

2022年からジャパニーズウイスキーでは例のない大麦の産地で製品を造り分けた「ポットスティルシリーズ」を発売し話題となりました。

海外でも各リリースは高く評価されており、2024年、WWAにて「シングルモルト日本ウイスキー 静岡 ポットスティルＷ 純日本大麦 初版」が日本地区スモールバッチシングルモルト部門で最高賞を受賞。

静岡に根ざしたウイスキーづくり、地域創出を目指しています。

コーポレートサイトhttp://www.gaiaflow.co.jp