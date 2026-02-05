【セミナーレポート】(株)Noble Arts代表・内田琴美が登壇　(株)COLOR.asにて「エグゼクティブ・プレゼンス講座」を実施

株式会社Noble Arts

株式会社Noble Arts（所在地：東京都港区、代表取締役社長：内田琴美）は、2026年1月23日（金）、株式会社COLOR.as主催の社内向けセミナーに当社代表の内田が登壇し、「エグゼクティブ・プレゼンス講座（初級）」を実施いたしました。

本講座では、経営者や役員、士業などの“意思決定者”との接点で不可欠となる「信頼の作り方」を、第一印象の設計から言葉選び、声、間に至るまで体系的に伝授。キャリア支援の現場において「信頼したい」「任せたい」と思われる関わり方を、再現性の高いメソッドとして提供いたしました。

開催概要

・名称：エグゼクティブ・プレゼンス講座（初級）

・日時：2026年1月23日（金）

・形式：オンライン（Zoom）

・対象：株式会社COLOR.as 社員/スタッフ様

・主催：株式会社COLOR.as

・講師：株式会社Noble Arts 代表取締役社長 内田琴美

開催背景

ビジネスの現場において、個人のスキルのみならず、「誰が」「どのような印象で」意思決定者と向き合い、関係を築くかという「信頼関係構築力」が評価を左右する場面が増えています。 こうした背景を受け、講師が持つ経営層や重要顧客への対応実績に基づいた「印象設計」の知見を活用し、支援の質と信頼構築の再現性を高めることを目的とした社内研修を実施いたしました。

講義ハイライト

当日は、現場での実践性を重視し、以下の3つのポイントを重点的にレクチャーいたしました。

【1】“マイナスを作らない”印象設計

違和感や不安を先に取り除き、「安心して任せられる」状態をつくる考え方を整理。

【2】“言い切る／沈黙できる／聞ける”コミュニケーション

相手が判断しやすい言葉の置き方、間（ま）の取り方、聞き方を具体例で共有。

【3】女性の品格を「媚」ではなく「余裕」でつくる

姿勢・リアクション・目線など、対等な関係性を支える所作を体系化。

講義資料（抜粋）

参加者の声（抜粋）

・「印象において、“プラスを作る前に、まずマイナスを作らない”という視点が信頼の本質だと腹落ちしました。相手を想うからこそ、プロとして“言い切る”姿勢を身につけ、明日からの支援に活かします。」（COLOR.as スタッフ）

・「第一印象のマイナスは取り返しづらく、『最初の3秒の印象＝半年間継続する』という言葉に深く納得いたしました。」（COLOR.as スタッフ）

・「経営者の方に対して無理に持ち上げたり、媚びを売る必要はないという点は新しい視点でした。相手の意見に同調するのではなく、自分の考えをきちんと言い切ることこそが信頼感につながるのだと気づかされました。」（COLOR.as スタッフ）

・「内面や関わり方による印象づくりこそ、私たちが強みとして活かせる部分なのではないかと思いました。今後の成長につながる大きなヒントを多くいただける時間でした。」（COLOR.as スタッフ）

・「私たちだからこそ活躍できる場が確実にあるのだと実感し、未来にワクワクすると同時に、大きな勇気をいただきました。」（COLOR.as スタッフ）

コメント

（株）COLOR.as 代表取締役 水野真由美

内田さんが多くの経営者と向き合ってこられた経験が凝縮された内容で、「より多くの女性に知ってほしい」と強く感じました。支援者としての関わり方が言語化され、明日からチームで実践したい学びでした。

（株）Noble Arts 代表取締役社長 内田琴美

ビジネスの現場において、卓越したスキルを最大限に活かすための鍵は、意思決定者から選ばれる『信頼の設計』にあります。今回の講座が、皆さまの積み上げてきた専門性を正しく届け、大切な局面で自信を持って一歩踏み出すための確かな武器となることを願っております。

今後の展開

株式会社Noble Artsでは、今回のノウハウをより多くの方へお届けするため、株式会社COLOR.asと協力した共同セミナーや研修事業を本格始動いたします。

今後は、リーダー層に不可欠な「印象設計」や「エグゼクティブ・プレゼンス」を強化するプログラムを順次公開予定です。両社の強みを活かした共同企画を通じ、組織のコミュニケーション変革を支援してまいります。

研修・取材のご相談

（株）Noble Artsでは、以下のご相談を受け付けています。

・意思決定者（役員・富裕層・VIP対応）へのコミュニケーション研修

・女性管理職／営業／秘書／キャリア支援者向けプレゼンス研修

・オンライン／対面での社内研修、講演登壇

「エグゼクティブ・プレゼンス講座の件」と明記の上、お問い合わせください。

会社概要

株式会社Noble Arts

・所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

・代表取締役社長：内田 琴美

・事業内容：

- 印象設計、ブランディングに関するコンサルティング業務

- 人材育成および教育研修事業

- 宝飾品（サステナブルパールジュエリー）の企画、製造、販売、輸出入およびそれらに関するコンサルティング業務

・メール：info@noblearts.co.jp

・電話：03‐6275‐0957

株式会社COLOR.as

・所在地：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

・代表取締役：水野 真由美

・お問い合わせ：info@coloras.co.jp