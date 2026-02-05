黒いスーツを着た 白いのり。スティックのり『ピットハイパワーSブラック』新定番色に。

株式会社トンボ鉛筆

株式会社トンボ鉛筆（本社・東京都北区、社長・福嶋潤一）は、強力接着のスティックのり「ピットハイパワー」に、フルブラックデザインの『ピットハイパワーSブラック』 ※ (商品名/容量10g/価格154円(税円))を2026年2月12日から定番品としてシリーズに加え、全国の文具店、文具コーナー他で順次発売します。

※ブラックはSサイズのみ。価格は通常品と同じ。

※エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、グリーントンボ商品（再生プラスチックを製品（糊除く）のプラスチック質量中70%以上使用）

『ピットハイパワーSブラック』は、スティックのりのアイコンになっている「ピットハイパワー」のSサイズの外装を「フルブラック」デザインにしたもの。マークやロゴタイプ、その他表記はダークグレーで表示しました。

Sサイズのスティックのりは、ペンケースでキャリングして、学習机の上やPCサイドで使用されるため、ステーショナリーカラーと調和するブラックにして空気感を合わせました。『ピットハイパワーSブラック』はキャリングされることの多い内容量10ｇの「S」サイズ(直径20mm、長さ87mm、重さ22ｇ)のみで、発売以降、定番品になります。

ピットハイパワーSブラック、モノグラフチューン<フルブラック>、モノPE01ブラック、モノエアー5Cダークグレー※定規とペンケースは当社製品ではありません.

当社は「ピット/PiT」ブランドから3種の特長あるスティックのりを発売しています。

- フルブラックを加えた「ピットハイパワー」は純白の水性のりで、スピーディに紙と紙を強力接着します。- 「消えいろピット」はブルーの水性のりで、塗布した面が色で確認でき、乾けば色が消える強力のりです。- 「シワなしピット」※はアルコール系のりで、紙にシワをつけずにキレイに貼れます。

各「G」(容量40g)、「Ｎ」(容量22g)、「S」(容量10g)の3つの容量があります。

※「シワなしピット」に限り容量はG/39g N/21g S/10gです.

詳しくは https://www.tombow.com/products_brand/pit/glue-sticks/

学生のプリント貼りにはすぐつく「ピットハイパワー」が定評あり、このほどブラックデザインを加えてシリーズを強化しました。

ピットハイパワー 新定番

スティックのり『ピットハイパワーSブラック』発売記念ブラックデザイン限定品 メタル/チェック/ハート/スター

フルブラックのスティックのり『ピットハイパワーSブラック』の定番化を記念して2月12日から『ブラックデザイン限定品』4柄 (容量10g/価格176円(税抜160円))を同時発売します。

ブラックを基調にシルバーでデザイン展開。「メタル」、「チェック」、「ハート」、「スター」の4柄です。当限定品は「ブラックデザイン発売記念セット」として『ピットハイパワーSブラック』と共にディスプレイセットで発売します。

メタル、チェック、ハート、スター

「ブラックデザイン発売記念セット」『ピットハイパワーSブラック』と『ブラックデザイン限定品』4柄の店頭ディスプレイセット