「高岡広域エコ・クリーンセンター余剰電力の圏域内利用に関する連携協定」を締結

JFEエンジニアリング株式会社

2026年2月5日

高岡地区広域圏事務組合

(構成自治体：高岡市、氷見市、小矢部市)

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

北陸電力株式会社

高岡地区広域圏事務組合（理事長：出町 譲）、高岡市（市長：出町 譲）、氷見市（市長：菊地 正寛）、小矢部市（市長：桜井 森夫）、JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）、北陸電力株式会社（社長：松田 光司、本社：富山市）（以下、「6者」）は、このたび「高岡広域エコ・クリーンセンター余剰電力の圏域内利用に関する連携協定」を締結しました。本協定に基づき、6者が連携して高岡広域エコ・クリーンセンターの余剰電力を令和8年4月1日から、高岡地区広域圏域内の公共施設等へ供給する電力の地産地消の取組みを開始します。

JFEエンジニアリングは、高岡広域エコ・クリーンセンターの設計・施工に加え、100％子会社のエコサービス高岡株式会社を通じて施設の運営を行っています。また、100％子会社のアーバンエナジー株式会社と連携して、広域圏内で活用するゼロカーボン電力を安定的に拠出する役割を担います。

北陸電力は、高岡広域エコ・クリーンセンターで発電されたゼロカーボンの余剰電力を地産地消に活用するため、高岡市・氷見市・小矢部市の公共施設等へ供給する役割を担います。

本取組みにより、高岡市・氷見市・小矢部市の電気使用におけるCO2排出量を削減し、市民・事業者・行政が一体となり、ゼロカーボンシティの実現に向けて、地球温暖化対策を着実に進めてまいります。

■協定締結日

令和8年2月5日

■締結式の様子

会場：高岡広域エコ・クリーンセンター（住所：富山県氷見市上田子字笹谷内50番地）

（左から）高岡地区広域圏事務組合理事長 出町 譲様、

高岡市副市長 竹内 延和様、

氷見市長 菊地 正寛様、

小矢部市長 桜井 森夫様、

JFEエンジニアリング(株)電力ビジネス事業部 新電力事業推進部長 川原 太郎、

北陸電力(株)理事 高岡支店長 茶谷 修二様

■スキームイメージ

■高岡広域エコ・クリーンセンター概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/157_1_7de82bc4c84fe4f6cf182edeaaf9b71d.jpg?v=202602050151 ]

本件に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

■お問い合わせ先

高岡地区広域圏事務組合：総務課

ＪＦＥエンジニアリング(株)：総務部広報室

北陸電力(株)：高岡支店総務担当