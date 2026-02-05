株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下ドコモ）は、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の「選べる特典」を

2026年2月25日（水）から提供開始※1します。「選べる」特典では「Lemino※2」「dアニメストア」「DAZN for docomo※3」「NBA docomo」の4サービスから最大2サービスを追加料金なしでご利用になれます。さらに、提供開始から2026年3月31日（火）の期間では、すべてのサービスを「お試し」になっても追加料金がかからない※4※5キャンペーンを実施します。

「選べる特典」は、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用中のお客さまが「Lemino※2」「dアニメストア」「DAZN for docomo※3」「NBA docomo」の4サービスから最大2サービスを選んで追加料金なし※4でご利用になれる特典です。対象とする2サービスはお客さまのご希望にあわせて月ごとに切り替えが可能なため、お客さまご自身の興味や配信される コンテンツに合わせて、音楽、ドラマ、アニメ、スポーツといったさまざまな映像コンテンツをおトクにご視聴になれます。

さらに、2026年2月25日（水）から2026年3月31日（火）の期間で、キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、「Lemino※2」「dアニメストア」「DAZN for docomo※3」「NBA docomo」の4サービスのうち2サービス以上を月の途中で切り替えた場合でも追加料金がかかりません※4※5。「選べる特典」対象の4サービスをこれまで使ったことがなかったお客さまも気軽にサービスをご体験いただけます。詳しくは、「ドコモ MAX」特設サイトをご確認ください。

<「ドコモ MAX」特設サイト>

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」は今後もお客さまのニーズにお応えし、一人一人へ新たな体験や価値を提供してまいります。

※1 2026年2月25日（水）よりも前に「選べる特典」対象サービスをご契約のお客さまは、2月利用分から対象サービスが追

加料金なしでご利用になれます。

※2 一部個別課金が必要なコンテンツがございます。

※3 追加有料コンテンツの取り扱いはございません。

※4 「Lemino（App Storeでの購入）」「Lemino（Google Playでの購入）」「Leminoプリペイドカード」「Lemino視聴用

シリアルコード」 「dアニメストア（App Storeでの購入）」「dアニメストア（Google Playでの購入）」「dアニメス

トア ニコニコ支店」「dアニメストア for Prime Video」をご利用のお客さまは、「選べる特典」の対象外となり、「ド

コモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を ご利用の場合でも個別にサービスご利用料金がかかります。

※5 キャンペーン期間以降、月内に3サービス以上を一度でもご利用になった場合や、3サービス以上を契約したままキャンペ

ーン期間が終了した 場合は、「選べる特典」対象外となる3サービス目以降は別途サービス利用料金がかかります。