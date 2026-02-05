【牛カツ京都勝牛】今年で3年目！毎年話題のバレンタイン＆ホワイトデーキャンペーン「真っ赤なハートメンチ」が2026年も登場

株式会社京都勝牛

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、2026年2月5日（木）～3月14日（土）までの期間限定で、バレンタイン&ホワイトデーフェアを実施いたします。

本企画は、毎年SNSを中心に話題を呼んでいる「真っ赤なハートメンチ～ぎゅうかちゅっ～」を公式Instagramフォローで無料提供する人気キャンペーン。

2026年も、“見た目も楽しい”、“思わず撮りたくなる”牛カツ京都勝牛ならではのバレンタイン体験をお届けします。

公式Instagramへ :https://www.instagram.com/p/DUXGZz-Ekfh/フォローして「真っ赤なハートメンチ」をもらおう！

バレンタイン、ホワイトデーって「あげる（＝揚げる）」のが楽しい。

昨年大好評だった「真っ赤なハートメンチ～ぎゅうかちゅっ～」が今年も登場！

牛カツ京都勝牛の人気メニュー「メンチカツ」が赤い衣をまとったハートメンチに大変身！

一口サイズの可愛らしい「真っ赤なハートメンチ～ぎゅうかちゅっ～」は、お好きな牛カツ膳にトッピングしてお楽しみいただけます。

対象期間中、牛カツ京都勝牛の公式Instagramをフォローしていただいたお客様に感謝の気持ちをこめて「真っ赤なハートメンチ～ぎゅうかちゅっ～」を無料でプレゼント！

ぜひ大切なパートナーやご友人と一風変わったバレンタイン&ホワイトデーをお楽しみください！

お膳を彩る可愛らしいハートメンチは、お好きな牛カツ膳にトッピングしてお楽しみください！「真っ赤なハートメンチ～ぎゅうかちゅっ～」税込214円。公式Instagramをフォローすると無料でプレゼント！

●提供商品

「真っ赤なハートメンチ～ぎゅうかちゅっ～」税込214円

⇒公式Instagramをフォローされた方におひとり様一つ無料でプレゼント

※既にフォロー頂いている方も対象です。⁠

●お受取方法

１.公式Instagram(@gyukatsu_kyotokatsugyu(https://www.instagram.com/gyukatsu_kyotokatsugyu/)) をフォロー⁠

２.ご注文時に、フォロー画面をご提示下さい。

●提供期間

2026年2月5日（木）～3月14日（土）

●対象店舗

「牛カツ京都勝牛」「牛カツと和定食 京都勝牛」全店舗

※一部店舗を除く（東京ドーム店/福岡PayPayドーム店/四条烏丸SUINA室町店/京都ヨドバシ店）

※店内ご飲食の方のみ提供（テイクアウト/デリバリー販売はございません）

※「真っ赤なハートメンチ」のみのご注文は承っておりません。

（膳メニューもしくは丼、重などのお食事ご注文の方に限ります）

※おひとり様一つまでのご提供となります。

(2個目以上は、1個214円(税込)にて販売しております)

※ご注文時にフォロー画面をご提示いただけたご本人のみ対象となります。⁠

牛カツ京都勝牛 - Gyukatsu Kyoto Katsugyu -

牛カツ京都勝牛は、京都発の牛カツ専門店として2014年に創業した牛カツ業態のリーディングブランドです。関西で洋食の定番として親しまれていたビフカツを、日本人にとって最も身近な和定食に置き換え、日本の食文化に牛カツという新たな選択肢を提案しました。

牛カツ京都勝牛は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げ、「寿司-SUSHI-」「天ぷら-TEMPURA-」「ラーメン-RAMEN-」のように「牛カツ-GYUKATSU-」が日本食代表として世界中で愛される日を目指し、日本国内のみならず世界を舞台に挑戦を続けています。

京都を感じる空間とおもてなし。日本食ならではのバランスの取れた食事。日本が世界に誇る和牛体験。「京都×日本食×和牛」を柱とした牛カツ京都勝牛のコンセプトは、とりわけ海外で強いブランド力を発揮し、訪日外国人や世界各国の店舗で高く評価していただいています。

公式WEBサイト：https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/

公式Instagram：gyukatsu_kyotokatsugyu(https://www.instagram.com/gyukatsu_kyotokatsugyu/)