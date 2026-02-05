茨城の名産品「納豆」を化粧品で世界へ　鈴木ハーブ研究所《納豆ジェル》 2026年2月5日(木) ヴィーガン対応処方でリニューアル新発売

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、茨城県の名産品「納豆」由来の保湿成分ポリグルタミン酸を使用したスキンケア「納豆シリーズ」の中から、《納豆ジェル》を2026年2月5日(木)お届け分よりヴィーガン対応処方へリニューアルし新発売いたします。

【商品リニューアルの背景】

鈴木ハーブ研究所は、「娘の肌荒れを治したい」という想いで研究開発した1本の保湿化粧水《納豆ローション》をきっかけに2004年に創業しました。そこから生まれた「一人でも多くの人の肌悩みを解決したい」という想いは創業以来変わらず、その想いをもとに日本国内だけでなくフランスやアメリカなど海外へも販路を広げています。

海外では食生活だけでなく、化粧品においても動物性成分を使用しない「ヴィーガン」を選択することが一つの基準となりつつあります。弊社の原点である《納豆ローション》は、もともと動物性の成分を使用しない処方であり、その点も海外のお客様から選ばれる理由の一つになっていました。

こうした背景から、同じ「納豆シリーズ」の柱であり、海外のお客様からも人気の《納豆ジェル》についても、より多くの方にお使いいただける処方を採用することといたしました。

これまでの製品の良さはそのままに、動物性成分を使用しないヴィーガン対応処方にすることで、より多くの方の肌悩みに寄り添えるアイテムとしてリニューアル新発売いたします。

【リニューアル内容】

《納豆ジェル》は2007年10月1日の発売以来、4回のリニューアルを重ねてきました。5回目となる今回は、スクワラン*1を動物性のサメ由来から植物性のオリーブ由来へ変更いたしました。

従来の《納豆ジェル》には、深海鮫の肝臓由来の動物性スクワランを使用していました。この度のリニューアルでオリーブ由来の植物性スクワランへリニューアルいたします。

オリーブから抽出されるスクワランは安定性が高く、酸化しにくい性質を持つのが特長です。従来配合していたスクワランと同様に肌になじみやすく、しっとりと整えながらなめらかな使用感をサポートします。

*1 保湿成分

【商品詳細】

【商品名】納豆ジェル

https://s-herb.com/natto/gel/(https://s-herb.com/natto/gel/)

【リニューアル新発売日】2026年2月5日(木)

※海外向けには、自社ECサイト(https://s-herblab.com/collections/soybean-skincare-series)とシンガポールShopee(https://shopee.sg/)で2月5日(木)リニューアル新発売。その他海外販売チャネルでは順次リニューアル予定。

【内容量】80ｇ

【販売価格】通常価格3,800円（税込）

【商品特長】納豆由来の保湿成分『ポリグルタミン酸』配合のジェル。肌のうるおいを守りながら、肌が本来もつ保湿力をサポートします。スクワラン・アボカド油・ヒアルロン酸の3つの成分が肌に必要なうるおいと油分を補いながら、乾燥などの外的刺激に負けない肌へ導きます。お顔はもちろん、肘やかかとなどの乾燥が気になる場所にもご使用いただけます。同シリーズの《納豆ローション》との合わせ使いもおすすめです。

《海外向け自社ECサイト》https://s-herblab.com/collections/soybean-skincare-series(https://s-herblab.com/collections/soybean-skincare-series)

《maison wa（メゾン・ワ）》https://maisonwa.com/products/gel-natto(https://maisonwa.com/products/gel-natto)

《シンガポールShopee》 https://shopee.sg/(https://shopee.sg/)

【納豆シリーズについて】

納豆由来の保湿成分ポリグルタミン酸を配合した保湿スキンケアシリーズ。茨城県の大豆を原料の一部として使用しており、郷土の恵みを生かしたご当地ヴィーガンコスメです。海外では自社ECサイトのほか、2018年4月からはフランスパリmaison wa（メゾン・ワ）、2024年4月からはシンガポールShopeeでも展開しています。

会社概要

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売