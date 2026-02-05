2026年2月21日(土)13:00～16:00【女性向け体験型イベント開催】靴選び×資産形成を一度に学ぶ-“私らしく生きる、我慢しない選択。”をテーマにした特別プログラム｜木下不動産

株式会社木下不動産『靴選び × 不動産投資』2つの講座で”私らしく生きる、我慢しない選択”をテーマにした女性向けイベント

不動産事業を展開する株式会社 木下不動産（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂本 建士、以下「木下不動産」）は、株式会社モナリサ（代表取締役社長：村上梨紗、以下「株式会社モナリサ」）と共催で、働く女性の足元から人生の選択を整える「フットスタイリング」と、将来に備える資産形成セミナーを同時に体験できる新感覚イベント「私らしく生きる、我慢しない選択。―靴えらびと資産形成をつなぐ女性のためのプログラム―」を2026年2月21日（土）、新宿アイランドタワーにて開催いたします。

近年、働く女性の将来不安は複合化しており、内閣府の調査では30～40代女性の約6割が、「健康」「老後資金」「キャリア継続」への不安を抱えていると回答しています※。

本イベントでは、シューフィッターによるあなたにぴったりの靴選びと、女性の選択肢を広げる資産形成の考え方を学ぶことで、“私らしさ”、“我慢しない選択”のための一歩を応援します。

※内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」より

開催概要

イベント名：

「私らしく生きる、我慢しない選択。」

―靴えらびと資産形成をつなぐ女性のためのプログラム―

日程：2026年2月21日（土）13:00～16:00

会場：新宿アイランドタワー30階 専用ラウンジ（東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅直結）

定員：20名（先着順）

参加費：無料

参加特典：高級ブランドケーキ・ドリンク付き

主催：株式会社木下不動産

共催：株式会社モナリサ

■𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌

申込みはこちら :https://www.kinoshita-realestate.com/shoe_fit/

第一部｜14:00～15:00

Foot Styling Session

～運命の一足と出会うために～

講師：村上梨紗



＜𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕＞

・見た目だけを重視して靴を選んでいる方

・「美しさのためには我慢が必要」と思っている方

・無理なく足元からおしゃれを楽しみたい方

村上梨紗：世界的な人気を誇る高級メゾンに17年間勤務。シューフィッターとして長年、靴に携わる接客経験を重ねる。

三上 直樹：不動産業界に携わって20年、FP資格保有。これまで1,000名以上のお客様の資産形成をサポートしてきた資産形成コンサルタント。

第二部｜15:15～15:50

Wealth Design Session

～働く女性に選ばれる不動産投資～

講師：株式会社木下不動産



＜𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕＞

・将来へ向けた資産形成何をすればいいかわからない方

・投資のリスクが怖くて、踏み出せずにいる方

・誰に相談すればいいかわからないという方

アンケートなど｜15:50～16:00

個別にご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください！

背景｜社会課題への取り組み

女性のライフスタイルは多様化が進む一方で、年齢やライフステージの変化とともに「足元の不調」や「靴選びの難しさ」に直面しやすい時代に入っています。

例：

・ヒールやパンプスによる足の痛み・疲労

・年齢による足型変化やむくみ

・長時間の立ち仕事・通勤による負担

・自分に合う靴が分からない不安

木下不動産では、これらの不安を軽減する活動として、今年度より他業種との女性支援コラボプロジェクトを推進。本イベントはその第2弾となります。

木下不動産は、今後もさまざまなテーマでセミナーを随時開催します。

今後新しく開催するセミナーの詳細や、販売物件情報、不動産投資に関する最新情報などを木下不動産公式LINE（ID検索▶@099zlnxk）にて配信しています。

この機会にぜひ、ご登録お願いいたします。

ホームページや各種SNSでも情報を発信しております。

ホームページ ： https://www.kinoshita-realestate.com/

Instagram : https://www.instagram.com/kinoshita_fudosan/

X（旧Twitter） : https://x.com/kino_fudosan

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiV5YyzqL5YZV0xQw7_3eLg

※同業者（不動産業）の本イベントへのご参加は固くお断りしております。

同業者とみられる方がご参加されている場合は、イベント中であっても以降のご参加をお断りすることがございます。ご理解いただきますようお願いします。

■株式会社 木下不動産

会社名 : 株式会社木下不動産

代表 : 代表取締役社長 坂本 建士

本社 : 〒163-1331

東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー31F（総合受付30階）

設立 : 平成24年6月26日

資本金 : 1億円

事業内容 ： 都市型マンション企画分譲事業／集合住宅建築請負事業／不動産仲介事業

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社木下不動産

マーケティング・コミュニケーション推進部

TEL：03-5908-2156

URL：https://www.kinoshita-realestate.com/kracie_collabo_seminar/