「3人で泊まれば最大12,000円引き！？」箱根・一の湯、 ハズレなしの「運試しスクラッチ」配布を開始

株式会社一の湯チェックイン時に配布。ロビーですぐに運試しをするもよし、お部屋でゆっくり楽しむもよし。滞在中のワクワク感を高めます。

箱根で創業396年の歴史を持つ老舗旅館「一の湯」（本社：神奈川県足柄下郡箱根町、代表取締役：小川 尊也）は、ご宿泊のお客様を対象に、次回の宿泊がお得になる「一の湯 運試しスクラッチ」の配布を2026年2月4日（水）より全施設にて開始いたしました。

チェックイン時にお渡しするスクラッチカードを、お部屋やロビーなどお好きな場所で削っていただきます。 券面には「ハズレ」の表記もございますが、今回はハズレくじを一切入れない「完全還元」仕様で実施。 1等が出れば、公式WEB会員特典との併用で最大25%OFF（3名様でのご利用なら最大12,000円引き相当※）となる、参加者全員が必ず得をする還元施策です

■取り組みの背景：

「紙クーポン」を「記憶に残る体験」へ

多くの宿泊施設で配布される「次回割引券」は、事務的に渡され、そのまま忘れ去られることが課題でした。 一の湯は、この接点をエンターテインメントに転換。デジタル完結の予約が主流の現代だからこそ、あえて「コインで削る」アナログな体験を提供し、お客様とスタッフ、あるいはご家族やご友人同士の間で「1等だ！」「2等だった！」という体温のあるコミュニケーションを生み出します。

■「一の湯 運試しスクラッチ」3つの特徴

1. 【高還元】3名利用なら「1.2万円」相当のインパクト

スクラッチの1等は「20%OFF」ですが、一の湯公式WEB会員（登録無料）の特典「5%OFF」と組み合わせることで、割引率は最大25%に達します。 お一人様あたりの割引上限は4,000円。つまり、3名様グループで次回ご利用いただいた場合、割引総額は最大12,000円となります。 リーズナブルな価格帯を強みとする一の湯だからこそ、多くのお客様に割引率の恩恵をフルに感じていただける設定です。

2. 【アナログ体験】滞在中の「会話」が生まれる

これからの滞在が始まる「チェックイン時」にお渡しするのがポイントです。 お部屋に到着して一息ついた時、あるいは夕食後の団欒のひとときに。「せーの」で削って盛り上がるアナログな体験が、今回の滞在自体の満足度も高め、「次はいつ来ようか」という会話を自然に生み出します。

3. 【太っ腹】表記はあるけど「ハズレなし」

スクラッチカードの券面デザインには仕様上「ハズレ」の枠も設けてありますが、本キャンペーンでは「一度来てくださったお客様には、必ずまた来てほしい」という想いから、ハズレくじを一切封入しておりません。 必ず「2等（10%OFF）」以上が当たるため、受け取った瞬間から次回の旅がお得になることが約束されます。

■スクラッチ内容（公式サイト予約限定）

1等： 次回宿泊代金 20％OFF

（会員特典5%OFFと併用で最大25%OFF相当）

2等： 次回宿泊代金 10％OFF

（会員特典5%OFFと併用で最大15%OFF相当）

ハズレ：本キャンペーン期間中は封入なし

※割引上限額はお一人様あたり4,000円までとなります。 ※割引額はプラン総額からの算出となります。

■概要・利用条件

配布開始日： 2026年2月4日（水）チェックイン時より

対象施設： 一の湯グループ全店

配布対象： ご宿泊の代表者様（1組1枚）

利用除外日： 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆等の特定期間

注意事項：

・あらかじめ割引されているプラン（早割・限定プラン等）にはご利用いただけません。

・本クーポンは予告なく終了する場合があります。

■今後の展開：

商品は進化します 現在は割引クーポンが中心ですが、将来的には「無料宿泊券」や「日帰り入浴券」など、当たりくじのバリエーションを拡充する検討を進めています。 一の湯は「宿泊の常識」を変え、1年に何度も気軽に足を運んでいただくことで、宿泊によって日常生活の豊かさを提案してまいります。

■会社概要

寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）、の旅館と1棟貸ヴィラを運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。

2025年12月には、新たな取り組みとして 宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」 を開業。温泉旅館とは異なる“滞在特化型”の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。

・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）

・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）

・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）

・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）

・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）

・会社名 株式会社一の湯

・代表者 代表取締役 小川 尊也

・資本金 11,000,000円

・設 立 1630年（創業396年）

・所在地 〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90

・TEL 0460-85-6655

・URL https://www.ichinoyu.co.jp/

・箱根一の湯オンラインショップ https://ichinoyu.shop/

・公式Instagram ichinoyu_group https://www.instagram.com/ichinoyu_group/

・公式Twitter ＠ICHINOYU_HAKONE https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE

・公式LINE https://lin.ee/jtAVPX8

・Email 公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる

・事業内容 温泉旅館のチェーン化経営