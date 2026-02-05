業界最大級のオンライン展示会「ITトレンド EXPO 2026 Spring」へISTソフトウェア出展のお知らせ ～”ぱっ”と使えて、“すっ”と終わる生成AIツール『ゼロプロ』をご紹介します～

株式会社ISTソフトウェア※図：「ITトレンドEXPO 2026 Spring」出展のお知らせ

株式会社ISTソフトウェア（本社：東京都大田区蒲田5-37-1、代表取締役社長：瀬端 伸一）は、2026年3月3日よりオンラインにて開催される「ITトレンドEXPO 2026 Spring」に、新サービス：プロンプト・チャット不要の生成AIツール『ゼロプロ』を出展いたします。

近年、生成AIへの関心が急速に高まる一方で、「使い方が分からない」「プロンプト作成が難しい」「セキュリティが不安」といった理由から、特に中堅・中小企業ではAI活用が進んでいないという課題があります。『ゼロプロ』は、こうした課題を解決するために開発された、プロンプト・チャット不要で、誰でも簡単に直感的に使える生成AIツールです。

中堅・中小企業のAI活用を阻む“3つの壁”

生成AIは業務効率化や生産性向上に大きな可能性を持つ一方、現場では次のような壁が存在します。

- どの業務で、どう使えばよいか分からない- プロンプト（指示文）を考えるのが難しく、属人化しやすい- 社内情報を入力することへのセキュリティ不安

『ゼロプロ』は、これらの課題に真正面から向き合い、「誰でも・すぐに・安心して」使える生成AI環境を提供します。

プロンプト・チャット不要で“ぱっ”と使える生成AIツール『ゼロプロ』

※図：生成AIツール『ゼロプロ』紹介スライド

『ゼロプロ』は、あらかじめ用途別に設計されたツールを選び、画面に表示された項目を入力するだけでAIが自動生成を行う仕組みです。プロンプトを考える必要はなく、AIに不慣れな方でも直感的に操作できます。

主な特長は以下の通りです。

ITトレンドEXPOでは、サービス概要を分かりやすく紹介

- プロンプト・チャット不要用途に応じて最適なAIモデルとプロンプトがあらかじめ設定済み。考えるのは“目的”だけ。- 企業利用を前提としたセキュアな環境契約単位で構築された環境を提供し、入出力内容はAIの学習に利用されません。- 幅広い業務にすぐ使えるツールを標準搭載メール作成、要約、チェック・改善、企画・アイデア出しなど、日常業務で活用しやすいツールを多数用意。

「ITトレンドEXPO 2026 Spring」は、最新のITサービスや業務効率化ソリューションをオンラインで比較・検討できる業界最大級のオンライン展示会です。AIやインフラ・セキュリティ・DX・バックオフィスなど、様々なカテゴリで各社の製品紹介が閲覧でき、また著名人のセミナーも多数開催されます。

本展示会では、当社は『ゼロプロ』のサービス概要や活用イメージを分かりやすく紹介し、「生成AIを業務にどう取り入れるか」を具体的にイメージしていただける内容を掲載予定です。

オンライン開催のため、場所を選ばず、気軽に情報収集いただけます。

こんな方におすすめです

◆「ITトレンドEXPO 2026 Spring」開催概要

- 生成AIに興味はあるが、社内での活用が進んでいない- ChatGPTなどを試したが、使いこなせなかった- セキュリティ面が不安で、AI利用を制限している- 現場社員が“迷わず使える”AIツールを探している

【開催期間】2026年3月3日（火）～3月7日（土）

【開催形式】オンライン（無料）

【 主催 】株式会社Innovation ＆ Co



【参加登録URL】

https://it.expo.it-trend.jp/key/yye1rd7w(https://it.expo.it-trend.jp/key/yye1rd7w)

※サイトの閲覧・資料の確認には、事前の参加登録およびログインが必要です。

上記URLより参加登録をお願いいたします。

※リンクをクリックすると別サイトへ遷移します。



【視聴方法】

事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで、本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

※推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

サービス概要

※図：生成AIツール「ゼロプロ」サービスバナー生成AIツール「ゼロプロ」

▼サービス概要はこちらから▼

https://www.ist-software.co.jp/service/zeropro/

ゼロプロの特徴や利用イメージを分かりやすくご紹介しています。

生成AIツール『ゼロプロ』は、プロンプト・チャット不要で、日頃の業務が“ぱっ”と使えて、“すっ”と終わる。中堅・中小企業向けに設計された、かんたん・手軽・セキュアな生成AIツールです。



生成AIの業務活用をご検討中の方、「何から始めればよいかわからない」「まずは全体像を知りたい」とお考えの方は、生成AI活用の第一歩として、ぜひこの機会に ITトレンド EXPO 2026 Spring にご参加ください。

皆さまのご登録・ご参加を心よりお待ちしております。

【会社概要】

・会社名 ：株式会社ISTソフトウェア IST Software.Co.,Ltd

・所在地 ：東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア13F

・代表者 ：代表取締役社長 瀬端 伸一

・設立 ：1976年7月

・事業内容：

システムインテグレーション

データセンターを活用した情報処理サービス

自社パッケージ/ソリューションの企画・販売

サーバー/PC/ネットワーク機器などの機器販売

生成AI技術を用いたシステム開発/サービスの提供

・URL https://www.ist-software.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6711

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp

URL https://www.ist-software.co.jp/