真田将太朗 新作個展「FOR」がGallery & Bakery Tokyo ８分にて2026年1月31日(土)から開催中

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、京橋にあるアートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」にて、第15回目となる本展では、アーティスト・真田将太朗の新作個展「FOR」を2026年1月31日(土) ～ 2026年3月3日(火)の会期で開催しています。

展覧会概要

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/108011

第15回目となる本展では、アーティスト・真田将太朗の個展「FOR」を2026年1月31日(土)から開催いたします。

2000年生まれの真田将太朗は、Art Olympia 2022やベストデビュタントオブザイヤー2025を受賞し、JR長野駅・上野駅の大壁画やGoogle Japanのアートワークを手掛けるなど、若くして数々の実績を持つ気鋭のアーティストです。

彼は、現代人が日々向き合う情報環境に、時間や重力の解釈を投じる「新しい風景」をテーマに、独創的な抽象絵画を制作してきました。

本展「FOR」は、現代生活の象徴である「スクロール」と、絵画の「縦の筆致」の接続です。 私たちは朝起きた瞬間からスマホに触れ、親指で画面を縦になぞり続けます。真田将太朗は、その無意識の身体動作を絵画制作におけるストロークへと変換。「重力」や「時間」を独自の解釈でキャンバスに定着させ、デジタル社会における「新しい風景」を提示します。

本展では真田将太朗の中でも最大級の大きさとなるキャンバス作品に加え、作品制作における創造と思考の過程を会場の中で繰り広げていくようなキュレーションを作家自身によって創り上げられていきます。

この機会にぜひ会場にてご高覧ください。

展覧会ステートメント

Photo by Ryo Yoshiya1月30日(金)に行われたオープニングレセプションの様子。オープニングアクトは本多悠人／渡邉瑠菜／大谷舞／林宋其／池田翔

乱暴なイメージだが、現代人の一日は、だいたい「通知」とともに始まり、「スクロール」とともに終わる。ニュースアプリ、SNS、タイムライン、レコメンド動画。気づけば、空の色よりも画面の明るさのほうをよく覚えている。私自身も例外ではなく、まず目に入るのは空ではなく液晶だ。そんな私が「作品をつくる」ことを自覚した最初の動機は、この混沌とした情報社会を映し出す「新しい風景」を描き、それを多くの人と共有したいという切実さにほかならない。

そしてあるとき、親指で画面を縦になで続けるあのスクロールの動きが、そのまま絵画の縦方向の筆致へと反転しうるのではないか、と考えるようになった。

忙しさや目に見えない恐怖は、物理的にも精神的にも、簡単に「壁」を生み出す。感染症、経済不安、炎上、バズ、アルゴリズム──それらは風景そのものというより、「風景を見る自分の姿勢」をじわじわと変形させていく。

私は、その壁を乗り越えて他者とつながる経験を、絵画という場を介して提示したいという、わずかな傲慢さを含んだ願いを抱えている。現代のための「新しい風景」をつくる必然は、そこから生まれている。

会場となる京橋は、東京駅のすぐ近くに位置している。地方から上京してきた人、出張帰りの人、オフィスに向かう人、どこかへ逃げるように歩いていく人──行き先の異なる身体が、この界隈でいったん交差する。かつて橋が川をまたいで両岸をつないでいたように、現在の京橋の地下には線路や道路が走り、頭上には高架とビルの層が折り重なっている。その「乗り換えの風景」のすぐそばで、私はキャンバスの上に、別種の「縦の交通」を描こうとしているのかもしれない。

そこで私が拠り所にしているのが、風景をかたちづくる長い時間と、身体が無意識に受け止めている「重力」の感覚である。ここでいう重力は、リンゴだけを落とすものではない。仕事に向かわせる重力、帰宅させる重力、うつむいて画面を覗き込ませる重力──そうした日々の「下方向」を、画面のなかに沈殿させたいと考えている。そして私にとって決定的だったのが、「風景は縦に伸びる」という直観である。樹木は上へ、根は下へ、地層と海は深く世界を支え、建築は基礎から高層へと積み上がる。親指が画面をスクロールする反復運動を、腕や身体の動きへと引き伸ばしたものが、私の縦の筆致でもある。

私はそれらを、垂直に統一されたストロークと時間のグラデーションとして織り込み、実景から抽出した色彩を再構成しながら、層の堆積として像を育てていく。

こうして生まれる「Landscape」と総称する作品群は、実在の景から得た諸要素を抽象化・再構成した大画面のシリーズである。筆致・色彩・構図は一応きちんと計画されるが、にじみ、はみ出し、塗り直し、想定外のミスといった「事故物件」のような瞬間をどう受け止めるかによって、風景の行き先は変わっていく。

歴史への参照を土台にしつつ、日々変化する情報環境に応答して更新され続けるこれらの絵画は、「継承」と「変化」を同時走行させる風景として、鑑賞者の前に立ち上がるだろう。

今回の個展では、その「完成形」だけでなく、そこに至るまでの「過程」をあえて見せる。行き詰まったキャンバス、進路変更を迫られた下地、ボツになった配色、小さな試し描き──ふだんならスタジオの隅で眠り、誰の目にも触れないはずの断片たちが、展示空間へと引き出されている。

そして、その「過程」をめぐる風景のど真ん中には、パンなどを販売するカフェカウンターが据えられている。東京駅から歩いて８分というこの場所で、ギャラリー中央に立ち上がるカウンターは、都市の動線から少しだけ外れた、もうひとつのプラットフォームである。腕を組んで難しい顔で絵を眺めてもいいし、パンを片手にコーヒーを飲みながら、ただ縦の筆致を目でなぞっていてもいい。

「なにかを口にしながら風景を見る」という、ごく当たり前の身体感覚そのものを、この展示の一部として組み込みたいと考えている。

私の絵画は、壁であると同時に窓でもある。

空間を隔てる平面でありながら、現実と虚構を往還させ、私たちとの関係を新たに結び直す視線の装置だ。本展で並ぶのは、その窓を磨き上げた状態だけではない。磨き残しの跡、拭きムラ、途中で一息つきに行ったときの指紋までを含んだ「過程」の痕跡である。

ときどきパンくずが落ちているかもしれないが、それもまた、この時代の風景の一部だと思ってほしい。完成作と未完成の断片、そしてコーヒーの湯気とパンの香りを行き来しながら、あなた自身の中で、まだ言葉になっていない景色や感覚が、そっと縦に伸びていく瞬間を味わっていただければ幸いである。

【Exhibition Products】真田将太朗 ×Tokyo 8分

真田将太朗新作個展「FOR」を記念して、オリジナルグッズをTokyo８分会場にて限定販売しています。



オリジナルグッズは、クリエイティブチーム「赫赫（かくかく）」で真田と共同代表を務めるクリエイティブディレクター 林宋其によるデザインです。展示作品に加えて皆様の生活を彩るプロダクトを展開します。

詳細はこちら :https://artsticker.app/events/113588

Information

真田将太朗 新作個展「FOR」

会期

2026年1月31日(土)～3月3日(火)



会場

Gallery & Bakery Tokyo ８分



住所

〒104-0031東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F



営業時間

8:00～19:00



休み

会期中無休



観覧料

無料



アクセス

東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩3分

東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口 徒歩5分

JR各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩8分

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/108011

アーティストプロフィール

真田将太朗 / Sanada Shotaro

略歴

画家。2000年生まれ。東京藝術大学美術学部を卒業後、東京大学大学院学際情報学府修士課程に在学。株式会社 SANADA WORKS 代表取締役社長。画家として活動する傍ら、AI時代の創造性のあり方を探る情報学研究に従事。環境の認識に独創的な重力・時間の解釈を織り交ぜた「新しい風景」をテーマとする大型抽象絵画が早くから高い評価を受け、Art Olympia 2022、ベストデビュタントオブザイヤー2025など数多くの賞を受賞。JR長野駅、JR上野駅に代表される多数の常設大壁画制作をはじめ、Google JapanアートワークやSuper Formula 全日本選手権やスキー競技オリンピック日本代表のヘルメットデザイン、millennium paradeメンバーとのBLUE NOTEでの芸術公演などメディアを横断しつつ幅広く活動を続ける。

主な個展に『POINT OF VIEW』GINZA SIX 銀座蔦屋書店、『NEXT LANDSCAPE』阪急うめだ本店、『BETWEEN：Landscape and You』寺田倉庫Tokyo International Gallery、『Solo Exhibition』台湾新光三越など。

Instagram（@tarobee1212(https://www.instagram.com/tarobee1212/)）

Gallery & Bakery Tokyo ８分

「Gallery & Bakery Tokyo ８分」は、ArtStickerを運営する株式会社The Chain Museumと、THE CITY BAKERY を運営する株式会社フォンスがプロデュースする、アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設するスペースです。

芸術や文化にも注力した都市開発が進む東京の中心地にて街に開かれたアートスペースを目指します。

場所は、戸田建設株式会社が「ART POWER KYOBASHI」をコンセプトに様々なアートプログラムを展開する、2024年11月2日に開業した TODA BUILDINGの1階です。空間の設計は建築家・元木大輔が率いる株式会社 DDAAが担当しました。

アートのために設計されたミュージアムを思わせる贅沢な空間にて、これからが楽しみなアーティストにスポットライトを当てます。また、アートを鑑賞した後の余韻に浸ったり、感想を語り合うことができるベーカリー＆カフェもアートスペースの中に設置をいたしました。アート作品を鑑賞するだけでなく、誰かと語り合いたくなる空間として、食事を楽しみながら体験できる特別なスペースです。

Gallery & Bakery Tokyo ８分 公式インスタグラム（＠tokyo8min(https://www.instagram.com/tokyo8min/?hl=ja)）

