政治に関心を！第51回衆議院議員総選挙にて専門学校生約40名が期日前投票を実施

ＮＳＧグループの全国唯一のサッカー総合専門学校「ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ」では、2月8日におこなわれる衆議院議員総選挙における期日前投票に、学校よりバスを出して参加いたします。

若者の投票率の向上と、政治に関心をもってもらう大きな機会の創出を目指しております。

当校の在校生は、県外からの入学者比率が高く、校舎のある新潟県聖籠町に住民票がある学生の中で有権者も数多くいます。若い有権者が少しでも政治に関心をもって自分事としてとらえられるよう、例年このような取り組みを行っております。昨年は7月20日投開票の参議院議員通常選挙に参加いたしました。

学生には学校教育だけでなく、地域社会との関わり合いも学ぶ良い機会だととらえてもらい、今後も地域自治体との取組みを強化していきます。

日時： 2月6日（金）16:30～17:00頃 約40名（専門学生）

場所： 聖籠町役場 期日前投票所

※当日の状況に応じ、日時が変更になる可能性がございます。

＜JAPANサッカーカレッジについて＞

当校は、2002年サッカー日韓ワールドカップの年に開校し、サッカー選手、トレーナー、マネージャー、フロントスタッフなどを育成する学校として誕生しました。2005年には、高等部を設置し、高校生年代の受け入れも行っています。現在Ｊリーグ60クラブ中59クラブ、WEリーグ12クラブ中9クラブで卒業生約350名が働いており、サッカー業界に広く人材を輩出しています。

学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ

所 在 地：新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1

代表者名：原 朋洋

ＵＲＬ：https://cupsnet.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する110法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/