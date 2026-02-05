【千葉県市原市】「令和7年度いちはら未来創造プログラムビジネスコンテスト」を開催します

市原市役所

千葉県市原市では、若者・女性や市内外の事業者の活躍による持続可能な地域経済の実現を目指し、「創業するならいちは

らで」の実現に向けたビジネスプレーヤー発掘、事業者間のマッチング等のためのビジネスコンテスト

を開催します。

12 件の応募から書類審査を経て選ばれた6 名のファイナリストがプレゼンテーションを行うほか、市内のビジネスプレーヤーや支援機関関係者が参加する交流会を開催します。

日時

プレゼンテーション（過去開催時）講評（過去開催時）交流会（過去開催時）

2 月14 日(土曜日)13 時～17 時20 分

会場

ウエルシア・コミュニケーションセンターいちはら

(市原市南国分寺台4-1-1 ウエルシア市原国分寺台店2 階)

内容

⑴ プレゼンテーション

ファイナリストによるビジネスアイデアの発表

⑵ 交流会

各ファイナリストと市内事業者等との名刺交換・情報交換会

⑶ 表彰

大賞(副賞30 万円)、ビジネス賞、アイデア賞(副賞各15 万円)の発表

観覧・交流会参加者の募集

コンテストの観覧・交流会への参加者を以下のとおり募集します。

申込締切：2 月13 日(金曜日)

申込方法：下記ロゴフォームより申込

https://logoform.jp/form/bqJz/1401429

▼詳細は市ウェブサイトをご覧ください。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=689bd08c69cfa26a3c5d8222