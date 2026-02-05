わんこのお散歩アプリ「LOOTaDOG」は、お散歩するほどゲーム特典がもらえる「2月ロイヤリティプログラム」を公開いたしました。

Lehman Holdings株式会社

ブロックチェーンを活用したわんこお散歩アプリ「LOOTaDOG」は、ユーザーの皆様の日々の健康活動を応援する「ロイヤリティプログラム」の2月版詳細を公開いたしました。

■2月ロイヤリティプログラム実施の背景

2月は暦の上では春を迎えますが、実際には一年で最も寒さが厳しくなる時期でもあります。

寒さによる外出億劫や運動不足になりがちなこの季節こそ、愛犬の健康管理が重要です。 LOOTaDOGでは、来るべき暖かい春に向けて体力を維持し、「歩く楽しみ」を継続していただくために、2月のロイヤリティプログラムを実施いたします。寒さの底を愛犬との絆で乗り越え、素晴らしい春のスタートを切れるよう、特別なリワードをご用意いたしました。

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、ユーザーのロイヤリティ（NFT保有やレベル状況）に応じてリワードが変わる設計を取っております。

ユーザーのステータスは下記4種類に振り分けられます。

- 100ドッグクラブ：レベル100達成したユーザー- ゴールドドッグクラブ：GENESIS Gold DOG NFTを保有しているユーザー- シルバードッグクラブ：GENESIS Silver DOG NFTを保有しているユーザー- ロイヤルドッグクラブ：その他のユーザー⚠️ステータス以外にも歩行距離やシェア回数などの条件がございます。

当キャンペーンで獲得できるアイテム・トークンを用いてでデジタルわんこの育成や、期間限定マーケット「LADT Market」にてペット用品との交換などにお楽しみいただけます。





■LOOTaDOGについて

LOOTaDOGとは、日常の散歩をゲーム化し、Web3わんこの育成を楽しめる散歩育成アプリです。

アプリからワンストップでペットライフを豊かにすることを目標とし、ワンちゃんとの日々の散歩にゲーミフィケーションの要素を加えることで、より豊かで楽しい散歩ライフを楽しめます。



現在、LOOTaDOGではゲーム内で獲得した報酬の一部を自動的にペットケア基金に還元することで、ゲームを楽しみながら社会貢献に寄与いただけるサービスの提供を行っております。

■ Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。