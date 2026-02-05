不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」、青森市PTA連合会主催・小中学生探究発表会に出場

株式会社NIJIN

不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」（運営：株式会社NIJIN 代表取締役：星野達郎）に通う小中学生が、2026年1月24日（土）、青森市PTA連合会主催の「あおもりマイプロジェクトフェス」に登壇しました。

本イベントは、青森市PTA連合会が中心となり、青森市教育委員会、マイプロジェクト青森実行委員会と連携し、小中学生の自己探究意欲の向上と自己実現を目的として企画されたものです。

当日は、小中学生がそれぞれの興味や「好き」を起点に、学校や家庭で探究してきた内容を発表しました。

同年代の発表に触れることで新たな視点を得るとともに、地域のさまざまな分野で活動する大人たちからの温かな応援や励ましを受ける姿が見られました。

参加した子どもたちは、これまで出会う機会のなかった大人との対話を通して、自分自身や学びを肯定し、社会とつながる手応えを感じている様子でした。

本イベントは、全国に広がる高校生向け探究学習「マイプロジェクト」をベースに、関係者の協力のもと、青森市独自に小中学生を対象として開催されたものです。

子どもたちが「夢・志・未来を拓く」きっかけを得るとともに、小中学生と大人が共に学び、成長する場となりました。

■ 不登校の子どもたちにとっての「社会との出会い」

本フェスには、不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー青森浪岡校」に通う児童２名も発表者として参加しました。

メタバースとリアルの学びを組み合わせながら、自分の関心や得意なことを探究してきた子どもたちが、地域の大人の前で自らの言葉で発表する姿は、会場に集まった参加者に深い印象を与えました。

発表の一例

NIJINアカデミー生・H君（小学生）

発表テーマ：「僕のお弁当」

料理が好きなH君は、「仕事に行くお母さんにお弁当を作りたい」という思いをきっかけに、探究活動を続けてきました。

家族へのお弁当作りや誕生日ケーキ作り、子ども食堂でのリンゴ飴作りや配膳の手伝いなど、日常の中で積み重ねてきた行動を、自分の言葉で発表しました。

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2026年2月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。