福岡発・短期海外プログラム「週末海外留学2025」台湾コースで海外留学EF台湾オフィスが日台学生交流プログラムを実施

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

福岡の大学生が日本、台湾のお菓子を間に国際交流国は違えどやはり、話題はスイーツ。台湾学生、福岡学生が盛り上がる一幕海外留学EF台湾オフィスでの国際交流イベント前の準備

世界110カ国で語学教育・留学支援事業を展開する国際教育機関のリーディングカンパニー、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社(https://www.efjapan.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_FUKairport2)（本部：スイス、日本法人本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊東グローニング七菜、以下EF）は「週末海外留学＊1」の台湾コースにおいて、台北のEF台湾オフィスを会場とした日台学生交流イベント「インターナショナルカフェ」を実施しました。EFは福岡国際空港株式会社(https://www.fukuoka-airport.co.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：田川真司、以下FIAC）と協業し、革新的な本取り組みを2026年1月24日・31日に台湾・台北市で実施し、九州の高校生・大学生計12名が現地学生との濃密な国際交流を体験しました。本取り組みは、空港会社と民間留学企業が連携する日本初*2の奨学金モデルに続く第２弾プロジェクトであり 、福岡空港の国際線利用促進と、九州地域からのグローバル人材育成を同時に後押しするものです。空港の立地を活かし、週末という短期間で本格的な海外体験を提供する画期的な取り組みとして、地元学生から高い注目を集めました。

【福岡から世界へ――約100名が応募した人気プログラム：「言葉の壁」を越えた交流】

FIACが展開する「海外週末留学」プログラムには、約100名の九州の高校生・大学生から応募が殺到。厳しい選考を経て選ばれた12名(高校生6名、大学生6名)が、台湾での2泊3日の国際交流プログラムに参加しました。

参加者全員が海外留学EFの英語力テスト「EF SET(https://www.efset.org/ja/)」(現在無料で受講可能)を受験し、うち高校生1名がC1レベル、大学生1名がC2レベルという高い英語力を証明。語学力だけでなく、海外に飛び出す意欲と行動力を兼ね備えた福岡の若者たちが集結しました。

週末海外留学の中で、EFはFIACとともにEF台湾オフィスで「EFインターナショナルカフェ」を実施。九州から参加した学生たちと、台湾の同世代の学生15～20名が、アイスブレイクゲーム、台湾スナックや日本のお菓子を食べながら自由闊達にお互いの文化について紹介しあう文化交流、テーマ別ディスカッションなどを通じて、半日交流しました。

参加した九州の学生からは、想定を超える反響が寄せられています:

「EF台湾校での学生交流では、お互いの文化や言語を通して、仲を深めることができてよかった。」（高校生）

「中国語を学んでいたが実際の交流では思うように伝わらず、もっと勉強したい意欲が高まった。英語・中国語に自信はなかったものの、勇気を出して質問すると相手が丁寧にくみ取ってくれて会話が楽しくなった。弓道など日本文化も紹介でき、興味を持ってもらえたのが嬉しかった。言語でコミュニケーションを取る大切さを学び、成長を感じた。」（大学生）

「日本に留学している学生とは違い、日本語を知らない学生がほとんどだったため、英語のみで意思を伝えることの難しさを痛感した。」（高校生）

「完璧な英語でなくても、相手が優しく耳を傾け、日本語も一生懸命使ってくれて温かい時間になった。言語の上手さ以上に、相手を思いやる姿勢が大切だと気づき、自分も相手の立場に寄り添える人になりたいと思った。」（大学生）

台湾到着後、早速福岡の学生との交流が始まる。福岡発、台北にて、中国語・英語・日本語が飛び交うまさに真の国際交流。

福岡空港ｘ海外留学ＥＦ【日台学生交流プログラム『EFインターナショナルカフェ』】

概要:

開催日: 2026年1月24日(高校生)、1月31日(大学生)

開催場所: 台湾・台北市（EF台湾オフィス）

主催: 福岡国際空港株式会社、EF台湾オフィス

【福岡空港の強みを活かした「週末留学」という新発想】

本プログラムの最大の特徴は、福岡空港から台湾まで約3時間という地理的優位性を最大限に活用し、金曜夜出発・日曜夜帰着の「週末」という短期間で、本格的な異文化体験と国際交流を実現したことです。従来、海外留学や国際交流プログラムは長期休暇中の実施が一般的でしたが、「週末という気軽さ」と「本格的な交流体験」を両立させることで、福岡の学生が海外に踏み出すハードルを大きく下げるきっかけを作りました。

参加者からも「日本に帰っても、連絡をとる相手もできて嬉しかった。そして、その子に福岡のことを英語で紹介するという目標ができ、これからさらに勉強を頑張ろうと思った。」(高校生)という声が上がりました。

【週末海外留学】

概要:

開催日: 2026年1月23日～25日(高校生)、1月30日～2月1日(大学生)

訪問地: 台湾・台北市

主催: 福岡国際空港株式会社、西海クリエイティブ株式会社、株式会社JTB、海外留学EF台湾オフィス

参加者:九州の高校生6名、大学生6名(約100名の応募から選考)

本プログラムが目指すもの:

- 福岡の地理的優位性を活かした「気軽に世界へ」という新しい選択肢の提供- 完璧な語学力がなくても海外に踏み出せる自信の醸成- 同世代の国際交流を通じたグローバルマインドの育成 ・ 九州から世界へ――学生の挑戦を後押しする継続的な仕組みづくり【九州の学生が変わる――グローバルマインドの芽生え】

プログラム参加後、九州の学生たちからは自身の変化を実感する声が多数寄せられています:

「日本から持ってきた龍踊柄の手ぬぐいを台湾の人に配ると、とても喜んでもらえて、自分の地域の文化を海外で伝えられたことが嬉しかった。 」（高校生）

「最初は緊張したが、中国語で自己紹介を頑張ると親身に聞いてもらえて会話が広がり嬉しかった。福岡の魅力を伝えられ、今後も連絡を取り合える関係になれたことで、一過性で終わらない友達ができたと感じた。」（大学生）

「日本に帰っても、連絡をとる相手もできて嬉しかった。そして、その子に福岡のことを英語で紹介するという目標ができ、これからさらに勉強を頑張ろうと思った。」（高校生）

また、プログラム終了後、EF Education First Japan 福岡支社長の豊福百合子は以下のように述べています。「留学と聞くと、少しハードルが高いと感じる学生が多いように思います。今回のこの企画は「週末留学」というコンセプトで、福岡から気軽に行ける初めての留学体験、ということで学生が一歩を踏み出しやすい素晴らしい企画です。福岡をはじめ、九州地区の学生がより身近に世界へ羽ばたくチャンスを手にできる環境の創出に協力できたことを、大変嬉しく思います。この3日間の体験が、参加者にとって、人生が変わる経験であったことを願っています。」

【今後の展開――福岡発の国際交流モデルとして】

「言葉の壁を越えて同世代とつながれる」という今回の成果を踏まえ、EFは九州の国際交流啓発活動を強化、九州の学生が世界に飛び出す機会をさらに拡充し、地域のグローバル人材育成に貢献してまいります。将来的には、語学学習プログラムを通じた九州地方全体へのグローバル教育支援の拡大も視野に入れています。地方創生が叫ばれる中、地域に根ざしながら世界を見据える人材の育成こそが、日本の未来を支える鍵となります。EFは世界最大級の国際教育機関として 、九州から世界へ羽ばたく学生の挑戦を支援していきます 。

【イー・エフ・エデュケーション・ファースト株式会社について】

イー・エフ・エデュケーション・ファースト(https://www.efjapan.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_FUKairport2)（以下、EF）は、1965年にスウェーデンで設立された国際教育機関です。創業以来、「Education First（教育を第一に）」をモットーに、「教育を通して世界を開く」というミッションのもと、語学教育、留学、学位プログラム、文化交流を通じて、人々が国境を越えて学び、つながることを支援しています。

世界114カ国に拠点を持ち、従業員数は約5万人（うち約半数が講師）。自社運営による50都市以上＊３の直営語学学校を展開し、統一された教育品質のもとで、安心・安全な留学環境を提供しています。日本では1973年より事業を開始し、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で留学サポートを実施。カウンセリングから出発準備、現地滞在、帰国後のキャリア形成まで、一貫したワンストップ体制でサポートしています。EFは、世界の教育機関・政府から認定をうけた独自の学習メソッドと、ケンブリッジ大学との研究提携を通じて、科学的に裏づけられた語学習得を実現。60年以上にわたる実績をもとに、「人生が変わる留学経験」を世界中の学生へ提供し続けています。

EF公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku)では、実際の留学生の声や現地での学びの様子を紹介。その他、企業サイト、公式LINE、Instagram(https://www.instagram.com/efjapan)からも最新情報をご覧いただけます。

EFの特徴

・ 1965年創業：世界最大級の私立語学教育機関

・ 全校舎直営制：フランチャイズではなく、自社運営による品質管理

・ グローバルネットワーク：114カ国に展開、従業員約5万人

・ 一貫サポート：出発前から帰国後まで安心のワンストップ体制

・ 福岡からの実績：九州地域から多数の留学実績あり

公式サイト：https://www.efjapan.co.jp/

EF公式YouTube：https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku

海外留学EF Instagram https://www.instagram.com/efjapan

＊1 FIACが株式会社西海クリエイティブカンパニー（SCC）、株式会社JTBおよび韓国観光公社（韓国コースのみ連携）とともに実施する短期海外体験プログラムで、過去SCCが実施してきた「ばりぐっど海外使節団」の一環として実施。福岡空港の地理的優位性を活かし、週末の2泊3日でソウル、釜山・蔚山、台北を訪問し、海外渡航経験の少ない若年層に対して、短期間でもリアルな海外体験と現地の同世代との交流機会を通し、留学体験を提供することや、将来の海外渡航に対する心理的障壁を減らすことを目的としている。

＊2 当社調べ

＊３事業拠点数、語学学校の展開状況は2026年1月1日現在の情報です。