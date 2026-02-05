「JAPAN BUILD TOKYO 2025」に出展しました

株式会社シーエープラント

株式会社シーエープラント（本社：京都市右京区、代表取締役社長：伊地知 祐吉）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催された「JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-」に出展いたしました。

3回目の出展となる今回は、自然災害の激甚化を背景に重要性が高まるBCP対策に向け、GENERACの非常用ガス発電機をご紹介しました。

GENERAC 非常用発電機

【写真1】GENERAC 非常用ガス発電機 展示ブース全景

出展の背景

建築・設備分野において、非常用電源の確保は、建物の資産価値や信頼性にも関わる重要な検討項目です。一方で国内では「非常用発電機＝ディーゼル発電機」という認識が根強く、ガス発電機の特長や導入メリットは十分に知られていないのが現状です。

そこで本展示会では、「非常用電源としてのガス発電機」をまず知っていただくことを目的に、燃料管理の考え方や長期待機を前提とした維持管理などを、ディーゼル発電機との違いも交えながらご紹介し、建築計画や設備設計の初期段階から新たな選択肢として検討いただくきっかけづくりを目指しました。

出展内容

本展示会では、GENERACの非常用ガス発電機を紹介しました。9kWクラスから1000kWクラスまでの出力帯に対応し、住宅・小規模施設から医療・福祉施設、商業施設、工場、インフラ関連施設まで、想定負荷に応じた機種選定が可能です。

【GENERAC 非常用ガス発電機】https://generac.jp/

【写真2】GENERAC 非常用ガス発電機 説明パネル

1）用途に応じた3シリーズ

● GUARDIAN（G）：住宅・小規模施設向け（コンパクト設計）

● PROTECTOR（RG）：店舗・中規模事業所向け（設備負荷を含めた電源計画に対応）

● INDUSTRIAL（SG）：大規模・インフラ施設向け（中～大容量まで柔軟に構成）

2）非常用電源としての特長

● 燃料管理の負担軽減：BCP対策では燃料の長期備蓄を想定される中、ガス燃料は劣化が生じにくい特性があり、燃料の品質管理や入替対応に関する運用負担の軽減が期待できます。都市ガス供給エリアでは、災害時にもインフラを活用でき、非常用電源としての合理的な構成が可能になります。

● 周辺環境への配慮：燃焼時の排気は無色透明に近く、黒煙や臭気が発生しにくい特性があり、住宅地や医療・福祉施設などでも検討しやすい方式です。

● 長期待機を前提とした維持管理：非常時専用として長期間待機する場合でも、定期的な試運転や保守点検の負担を抑えやすい点がメリットです。

3）運用・BCP対応機能

● フルオート運転と自己診断：停電時の自動起動・復電時の自動停止に加え、週1回の自己診断運転を自動で実施します。日常的な操作を必要とせず、稼働に備えた状態を維持します。

● 連続運転を見据えた保守：災害時に想定される連続運転やBCPで求められる72時間の電力確保を見据えた非常用電源として、安定した運用で支えます。メンテナンス推奨の目安は、G／RGシリーズで100時間ごと、SGシリーズで500時間ごとです。

● 遠隔監視：導入後の運用を支える体制として、保守点検時には24時間365日体制での遠隔監視を実施し、異常発生時にも迅速な対応が可能です。

当日の反響

JAPAN BUILD会期中は、建設会社・設計事務所・設備関連事業者を中心に多くの方にブースへお立ち寄りいただきました。特に「対応できる容量帯」への関心が高く、建物用途や想定負荷に応じた容量選定の考え方について、設計段階から具体的に相談したいという声が寄せられました。

また、当社としては複数回の出展を重ねる中で、回を追うごとにガス発電機がBCP対策における比較検討の対象として捉えられる場面が増えている手応えがあり、展示会後の問い合わせにもつながっています。ご来場いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

【写真3】GENERAC 非常用ガス発電機 ブースの様子

今後の展望

今後も当社は、非常用電源としてのガス発電機を、医療・福祉施設、事業所、商業施設、インフラ関連施設、地方の工場、自治体など幅広い分野に向けて提案してまいります。容量ラインナップと選定ノウハウを活かし、設計初期段階から検討しやすい非常用電源として、必要な情報提供と理解促進を継続して行うとともに、関係各社との連携を深めながら、災害時に確実に機能する電源設備の普及に取り組んでまいります。

出展概要

l 展示会名：JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-

l 会期：2025年12月10日（水）～12日（金）

l 会場：東京ビッグサイト

l 主催：RX Japan合同会社

l 公式サイト：https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html

