【PARCELLE JEWELRY 新宿店】2月の新作とイベントを発表

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。





バレンタインを迎える2月。PARCELLE JEWELRY 新宿店では、音符のように三石が揺らめく「Reverie（レヴリ）」や、五石の光が静かに連なる「Luce（ルーチェ）」、ローズカットの色彩を楽しむSilverシリーズ「Palette（パレット）」など、新作ジュエリーが並びます。あわせて今月は、ご覧いただく機会が限られてきた「裏勝り」リングにお選びいただけるルースをご用意いたしました。また今月もイベントが盛りだくさん。一般販売前の新作や限定品が最も多く店頭に揃う「TRUNK SHOW」、約100石のルースを実際に手に取り、その場でお仕立て相談もできる「STONE marche」、そして創業メンバーが直接ご相談を承る特別相談会「Caravan」など、新作を選ぶ楽しみ、宝石と出会う楽しみ、そして一から仕立てる楽しみまで、段階的にご体感いただけます。■ Reverie ― 音符のように揺れるカラーストーンの煌めき

三石のカラーストーンを王冠や花の蕾を思わせる立体的な石座に留め、アームには細やかなメレストーンを連ねたリング「Reverie（レヴリ）」が新たに加わります。



宝石の配置と高さに緻密な設計を施すことで、正面からの輝きだけでなく、指に着けた際に視線が落ちる横顔にも奥行きと色彩が生まれる構造としております。

名称の由来はフランス語の「夢想曲」。五線譜の上で音符が踊るように、三石がリズムを持って煌めく様子を意匠に反映しております。石座の隙間からのぞくカラーストーンの色合い、側面から見た際の立体感など、日常の所作の中でふと目に入る角度まで設計意図を持たせております。

2月は、ブルーやグリーンを中心とした寒色系のバリエーションも順次ご案内いたします。色石の組み合わせや石種によって印象が大きく変わるため、一点ごとに異なる表情をお楽しみいただけます。

三石がリズムを刻むように並ぶ指先で音符が踊るような揺らめき【新作】レヴリ：税込86,900円より(K9・K10・天然石)■ Luce ― 五石が描く静かな光のライン

小粒のカラーストーンを五石、端正に横一列へ配したリング「Luce（ルーチェ）」。

三点留めの繊細なセッティングにより、宝石に自然光が行き渡り、奥行きのある発色を引き出します。



石座の高さを抑えた設計は、単体では静かな輝きを、重ね着けでは色彩の層を生み、指先に穏やかな光の連なりを描きます。



なお、「ルーチェ」シリーズにはペンダントのご用意もございます。リングと同様に五石の整列と三点留めの設計により、胸元に細やかな光の連なりを描きます。こちらもぜひ店頭でご覧ください。

【新作】ルーチェ：税込44,000円より(K10・天然石)五石の光が連なり、指先に輝きの線を描く■ Palette ― ローズカットが描く色彩の広がり

パーセル ジュエリーを代表するローズカット。アンティークジュエリーに多く見られるカット技法です。「Palette（パレット）」はローズカットされた宝石を主役に据えたリングです。



一つひとつ異なる石の配置と組み合わせにより、同じ意匠の中でもそれぞれに異なる表情を備えます。



2026年より始まった「シルバーシリーズ」のひとつとして、シルバーをベースに、3種のプレーティングによる地金の違いをお選びいただけるコレクションとして展開いたします。

「K18プレーティング」は黄金色の土台にブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを重ね、宝石の層が絵画のような奥行きを生みます。



「ロジウムプレーティング」は白銀色の地金にブルー、ピンク、グリーンの宝石が瑞々しく映え、軽やかな光の広がりをもたらします。



「ブラックプレーティング」は中央に黒の縁取りを施すことで、宝石の色と輝きを引き締め、深みのある陰影を生み出します。

地金の量感を保ちながら、シルバーならではの軽やかな装着感を備え、日常の中で繰り返し手に取りたくなる仕立てとしております。

【新作】パレット・K18プレーティング：価格はお問い合わせください(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)【新作】パレット・ロジウムプレーティング：価格はお問い合わせください(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)【新作】パレット・ブラックプレーティング：価格はお問い合わせください(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)■ 【限定オーダー】Uramasari ― お仕立て用ルースがご用意できました

指を通したとき、外側だけでなく、リングの内側にも意匠を宿す「裏勝り」。

着ける人だけが触れ、眺めることのできる内側の造形にこそ美しさを込める、日本の装身具文化を受け継いだコレクションです。

パーセル ジュエリーにおいては、代表・品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）が初めて自身のために選び、長く身に着け続けているリングとしても知られております。年齢を重ねても身に着け続けられ、時とともに自分に馴染んでいくものを選びたい ― その想いを象徴する存在として、「憧れのリング」「いつか手にしたい」というお声をいただいてまいりました。



パーセル ジュエリー新宿店では、「裏勝り」リングにお仕立て可能なルースをご用意いたしました。石の表情と内側の意匠が響き合う一点ものとしてご案内いたします。K10に加え、K18、プラチナ（Pt950）でも承ります。

もともと店頭に並ぶ場面が限られていた「裏勝り」。近年は地金価格の高騰もあり、ご覧いただけることがますます少なくなっていくと見込まれます。ぜひこの機会にお越しください。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でお仕立てするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。



価格例：税込482,900円(K10・スモーキークォーツ)

※2026年2月6日より価格改定予定

裏勝り：参考価格 税込482,900円(K10・スモーキークォーツ)※2026年2月6日より価格改定予定内側に広がる透かし装飾

2月のパーセル ジュエリー新宿店では、新作ジュエリーと希少な宝石、そして仕立てのご相談までを一度にお楽しみいただける3つのジュエリーイベントを開催いたします。

まず「TRUNK SHOW」では、「クラシカル」をテーマに、8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー、あこや真珠・黒蝶真珠の「Pomme」など、新作ジュエリーが一堂に揃います。過去のプロトタイプや限定配色もご覧いただける特別な二日間です。

続く「STONE marche」では、菜の花を思わせるレモンクオーツ、エメラルドやペリドット、ロードクロサイト、ハートシェイプのカラーストーン、そして大粒のカシャライ産アメシストなど、春の訪れを感じさせるルース約100石をご紹介いたします。宝石そのものを選び、その場でお仕立てのご相談も承ります。

そして「Caravan」では、デザイナー兼バイヤー宮本陽子が店頭に立ち、この日のために買い付けてきた希少石を中心に、フルオーダーやカスタムオーダーのご相談を直接お受けいたします。

各イベントとも、混雑時はお待たせする可能性がございます。ご予約のお客様が優先となりますので、ぜひお問い合わせください。

■ PARCELLE JEWELRY 新宿店

お問い合わせ・ご予約はお電話または店頭スタッフまでお気軽にどうぞ

◯ 電話：03-5315-4036（直通）

◯ 店舗：高島屋新宿店 2階 アクセサリー売場

◯ 営業時間：午前10時30分より午後7時30分まで

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

■ TRUNK SHOW ― 2月5日(木)・6日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

全国のパーセル ジュエリー各店で行われる「トランクショー」、2月はパーセル ジュエリー新宿店から始まります。今回のテーマは「クラシカル」、そのコレクションから一部をご紹介いたします。



希少な素材ゆえ、これまで限られた機会でのみご紹介してきた8ファセットカットのダイヤモンド。その魅力をリングとペンダントにお仕立ていたしました。8ファセットダイヤモンドならではの白い輝きと、緩やかに返るアームの造形が調和し、日常に取り入れやすい量感と華やかさを備えた一品です。控えめでありながら確かな存在感を持ち、装いとともに時間を重ねていきます。

その他にも、あこや真珠および黒蝶真珠をあしらった「Pomme（ポム）」リングなども登場いたします。2月5日(木)・6日(金)の2日間、試作、復刻、新作など、豊富にご用意してお待ちしております。

【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)【新作】ポム：税込137,500円より(K10YG・黒蝶真珠・アコヤ真珠)■ STONE marche ― 2月14日(土)・15日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

2月の「ストーンマルシェ」では、春の気配を感じさせる色彩豊かなルースをご紹介いたします。



菜の花を思わせる「レモンクオーツ」、新芽のような「エメラルド」や「ペリドット」、温かみのあるピンクが印象的な「ロードクロサイト」など、季節の移ろいを映す色合いが揃います。

あわせて、2月の誕生石である「アメシスト」は、濃淡やカットの異なる複数の表情をご用意しております。なかでも、鉱山閉山により流通量が限られる「カシャライ産アメシスト」は、大粒のルースをご覧いただけます。カットによって際立つ深い紫の輝きが特徴です。

また、バレンタインらしくハートシェイプのカラーストーンやダイヤモンドも登場予定です。宝石の色や形からお選びいただき、ジュエリーへお仕立てのご相談も承ります。職人による手作業のため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

春の気配を感じさせる色彩豊かなルースたち2月の誕生石、ハートシェイプのアメシストをリングに■ Caravan ― 2月20日(金) ― パーセル ジュエリーの創業メンバーが特別相談会を開催

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの創業期からブランドづくりに携わってきたメンバー、代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そしてブランド創業者であり現在もメインデザイナーとして活動する成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が、ジュエリーについてのあらゆるご相談を直接お伺いいたします。また当日は、メンバー選りすぐりのジュエリー、宝石もご紹介するスペシャルイベントです。



2月のテーマは「希少石」。これまでほとんどご紹介の機会がなかったルースをご覧いたけます。ジュエリー業界歴30年の宮本自身も「初めて見た」と語るものや、一点のみ入荷できた宝石など、特に貴重なラインアップとなりました。

「ジェレメジェバイト」、「ヴァイリネナイト」、「カラーチェンジジルコン」、「アンダリュサイト」、産地・流通ともに限られた宝石が並びます。すべて当日限り、選ぶというより”出会う”感覚です。

お気に入りのルースは、その場でジュエリーへのオーダーも承ります。カスタムオーダーはもちろん、世界にひとつだけのフルオーダーにも対応し、宮本が石を並べながらデザインイラストを描きご提案いたします。初めての方でも、ゼロからジュエリーづくりをお楽しみいただけます。なお、お渡しまでには、およそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

PARCELLE JEWELRY 新宿店

宮本陽子(右上)。その場でイラストを描いていくフルオーダージュエリーたち

パーセル ジュエリー新宿店は、恵比寿本店に次ぐ歴史を誇る旗艦店。ゆったりと座れるスペースで、上質なジュエリー選びをお楽しみいただけます。時間をかけた丁寧なおもてなしで、リラックスしながらジュエリー選びをお楽しみいただけます。

◯ 店長：半田（@saya_parcelle(https://www.instagram.com/saya_parcelle/)）

◯ 店舗：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 高島屋新宿店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：03-5315-4036（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_shinjuku/

◯ 営業時間：午前10時30分より午後7時30分まで

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。