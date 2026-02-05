StartaleとSBIホールディングス、次世代のオンチェーン金融取引に特化したレイヤー1ブロックチェーン「Strium（ストリウム）」を発表

STARTALE LABS PTE. LTD.

2026年2月5日｜東京

Startale Group（本社：シンガポール、代表取締役：渡辺 創太、以下「Startale」）とSBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」）は、暗号資産、トークン化株式、およびリアルワールドアセット（現実資産、以下「RWA」）連動型金融商品を含む、あらゆる金融資産のオンチェーンでの取引に特化したレイヤー1ブロックチェーン「Strium Network（以下「Strium」）」を共同発表しましたのでお知らせいたします。

Striumは、トークン化株式やRWA連動型金融商品などを対象に、24時間365日稼働する現物およびデリバティブ市場を通じて、取引および決済を行うための専用プラットフォームです。あらゆる資産がトークン化されていくトークンエコノミーの到来に向けて、すべての金融資産がオンチェーンで取引される世界を目指します。暗号資産を主な対象とするクリプトネイティブなプラットフォームと異なり、Strium上では、暗号資産に限らず、株式・その他証券・コモディティー・指数などの多様な金融資産が取引されます。これにより、取引時間の制約・高い手数料やコストなどの、既存金融が抱える非効率性に囚われることなく、迅速なマーケットメーキング・高い流動性・スケーラブルなグローバルアクセス等が実現する市場の創出を目指します。

本プロジェクトは、2025年8月に両社が合意した戦略的パートナーシップにおける主要なマイルストーンであり、現在、機関投資家向けのオンチェーン資本市場インフラとしての実効性を検証する概念実証（PoC）のフェーズに移行しており、基盤機能の構築が進んでいます。

SBIホールディングスが国内外に有する8,000万人超の顧客基盤と、証券・銀行・金融サービス分野における豊富な知見を活かすことで、Striumは、機関投資家による需要、プロフェッショナルな取引活動、そして実世界市場の参加をオンチェーンで結びつける役割を果たします。マクロ経済、株式、クロスアセットに対するより高度な投資・取引への需要が高まる中、Striumは、アジアにおけるオンチェーン証券市場の基盤的な取引所レイヤーとしての地位を確立します。

Striumの詳細：オンチェーン金融資産取引所のためのインフラ

昨今、米国を中心にオンチェーン取引やリアルタイム決済、RWA（現実資産）のトークン化、デジタル株主権利への関心は急速に高まっており、トークン化金融資産の市場は推計で約1,890兆ドル規模に達すると予測されています。Striumはオンチェーンネイティブな設計により、従来の金融機関の営業時間に縛られない、現物およびデリバティブの取引市場を実現します。これにより、以下の価値を投資家に提供します。

- 迅速な価格形成： 24時間365日の稼働による、タイムラグのない価格形成- 継続的な取引機会： 従来の市場構造を進化させる、グローバルでシームレスなアクセス- スケーラブルな流動性： 資産の発行構造に依存しない自由度の高い流動性供給- AIエージェント：人間だけではなくAIが取引を行うことも視野にいれた設計

また、Striumは ”Create the world where all the value can stream freely” （あらゆる価値が自由に流通する世界を創る）というミッションのもと、アジアにおけるオンチェーン金融市場の中核となる取引所のレイヤーとなることを目指しています。日本だけに留まらず、グローバルな金融システムとの相互運用性を維持しながら、トークン化証券およびRWA連動型金融商品等のグローバルな展開を支える基盤を提供します。

ビジョンから実行へ：概念実証（PoC）の実施

Striumブランドを公開するタイミングで、開発を進めてきた概念実証（Proof of Concept、以下「PoC」）が、社内向けに提示可能な段階に到達しています。本PoCでは、独自のチェーンアーキテクチャの検証に加え、決済効率の最適化、および既存の金融インフラや他のブロックチェーンネットワークとの相互運用性について、実効性の高い検証を行っています。

Striumでは性急な商用化のみを優先するのではなく、機関投資家等の利用に耐えうる「堅牢な金融インフラ」を構築することを最優先事項として掲げています。本PoCにおける主要な検証項目は、決済の即時性、高負荷環境下における耐障害性であり、今後の開発ロードマップやパートナーシップの拡大、さらには規制当局との建設的な対話を進める上で有効な、強固な技術的エビデンスとなります。今後公開を予定している「Striumテストネット」では、トークン化証券およびRWA連動型金融商品等を支える、次世代のレイヤー1ブロックチェーンとして、初期参加者の皆様が直接体験できる環境を提供する予定です。

Striumは、オンチェーン資本市場の未来を創出するという、StartaleおよびSBIホールディングスの長期的なコミットメントを体現するものです。開発の進捗に応じて、今後数カ月以内に更なる発表を行う予定です。

Startaleについて

Startale Groupは、「世界をオンチェーン化することで、次の文明を創る」をミッションとする、日本発のグローバルフィンテック企業です。SBIホールディングスとともにトークン化資産の取引基盤を構築する他、ソニーグループとの合弁会社Sony Block Solutions Labsを通じてSoneiumを共同開発するなど、次世代の金融・社会インフラの創出に取り組んでいます。また、独自プロダクトとして「Startale App」を開発・提供しています。Startale Appは、Soneiumエコシステム上の多様なオンチェーン体験をシームレスにつなぐスーパーアプリで、誰もが簡単かつ安全にオンチェーンの世界を楽しめる環境を実現します。

SBI Holdingsについて

SBIホールディングスは、金融サービス、資産運用、PE投資、暗号資産、次世代事業など、幅広いビジネスを展開する日本有数の総合金融グループです。1999年の設立以来、SBIグループはインターネットを基盤とした証券、銀行、保険をカバーする金融生態系を構築し、イノベーションと戦略的投資を通じてグローバルに事業を拡大し続けています。