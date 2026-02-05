「AQUOS」25周年を記念した『ご愛顧感謝祭』キャンペーンを開始
シャープのテレビ「AQUOS」は、2001年1月1日の初号機発売から、本年で25周年を迎えました。この節目を記念し、『ご愛顧感謝祭』キャンペーンを開始します。年間を通して、さまざまな企画を展開してまいります。
「AQUOS XLED」＜HP1ライン＞
第一弾は、キャッシュバックと YouTube Premium の3カ月無料クーポンの提供です。対象のテレビ「AQUOS」をご購入のお客様に、最大25,000円をキャッシュバックするほか、エンタメ・生活情報サポートアプリ「COCORO VISION（ココロビジョン）」搭載のテレビ「AQUOS」（※3）をお使いのお客様には、YouTube Premium を初めてご契約の方限定で、ご購入時期に関わらず、3カ月無料クーポンを進呈。YouTube(TM) と YouTube Music を広告なしでお楽しみいただけます。
【キャッシュバック】
■ 対象者：対象のテレビ「AQUOS」（下表参照）をご購入のお客様
■ 購入期間：2026年2月 5日（木）～ 2026年3月31日（火）
■ 応募期間：2026年2月10日（火）～ 2026年4月20日（月）16時59分まで
■ キャンペーンサイト：https://jp.sharp/cp/aquos25b2/
■ 対象機種／キャッシュバック額：
【 YouTube Premium 初回（※4）3カ月無料クーポン】
■ 対象者：「ココロビジョン」搭載のテレビ「AQUOS」をお使いで、YouTube Premium を初めてご契約のお客様
＊テレビ「AQUOS」の購入時期を問わず、お申込みいただけます。
■ クーポン提供期間：2026年2月5日（木）11:00 ～ 2026年7月30日（木）
■ キャンペーンサイト：https://jp.sharp/cp/aquos25bp/
＊申込み方法や条件などの詳細は、キャンペーンサイトをご参照ください。
※1 キャッシュバックにはキャンペーンサイトからの申込みが必要です。セブン銀行「ATM受取」での受け取りとなります。キャッシュバックの受け取り期限は、セブン銀行からの案内通知（Eメール）が届いてから30日以内です。
※2 無料期間（3カ月）が終了すると、通常の月額利用料（個人）1,280円（税込）がかかります（2026年2月5日現在）。
※3 「ココロビジョン」搭載機種は、右記サイトからご確認いただけます。（https://cocoroplus.jp.sharp/vision/）
※4 YouTube Premium、および YouTube Music Premium、YouTube Premium Lite（無料キャンペーンを含む）を初めてご利用いただく方が対象です。
● YouTube Premium、および YouTube は、Google LLC の商標です。
※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。
ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。
【ニュースリリース全文】
https://corporate.jp.sharp/news/260205-a.html