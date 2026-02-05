xMap、生成AI型ロケーション・インテリジェンス・プラットフォームを複数市場へ拡大

xMap株式会社

xMap株式会社（本社：東京都、代表取締役：アイマン・イマーム・アハマド・イブラヒーム、以下xMap）は、生成AIを活用したロケーション・インテリジェンス・プラットフォーム（以下「本プラットフォーム」）の提供地域を複数の国・地域へ拡大することを発表しました。CIC Tokyoにて、2026年2月6日に本プラットフォームのデモンストレーションを実施いたします。

xMapは、2023年12月に設立されたベンチャーキャピタル支援のスタートアップ企業です。ロケーション・インテリジェンス分野に特化した生成AIソリューションを提供し 、企業や政府機関が現実世界における重要な意思決定を迅速かつ的確に行えるよう支援しています。創業メンバーは、東京大学、ウーブン・バイ・トヨタ、メルカリなどの研究・技術組織出身者で構成されており、最先端の学術研究と大規模商用プロダクト開発の知見を有しています。

xMapは、中核技術である生成AI、エージェント型AI、空間AIに関する特許を保有しており、同社の地理空間インテリジェンス・プラットフォームは、競争優位性のある強固な技術基盤によって構築されています。

現在、大手企業および政府機関を顧客に持ち、日本、米国、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）において商用契約を締結しています。

◼️ イベント開催のお知らせ

xMap株式会社は、CIC Tokyoにて、次世代の意思決定エンジンについてデモンストレーションを実施するとともに、楽天シンフォニーの担当者や業界を代表するリーダーを迎えたパネルディスカッションを通じて、生成AIがロケーション・インテリジェンスにもたらす変革について議論します。

- 日時： 2026年2月6日（金） 17:00 ～ 20:00（開場 16:30）- 会場： CIC Tokyo （東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15階）- オンライン参加： Zoom配信（要事前登録）- 主催：xMap株式会社、CIC Japan ほか

■ パネルディスカッション

テーマ

「AIが日本における小売・モビリティ・不動産の意思決定をどのように変革するか」

登壇者

- Mo Batran（xMap株式会社 CEO）- Xinmei Cai（Google Maps Engineering Director）- Ahmad Farid（楽天シンフォニー株式会社 AI-nization部 ヴァイス・プレジデント）- S Guruprasad（楽天シンフォニー株式会社 Country Strategy部 ヴァイス・プレジデント）

本イベントでは、楽天シンフォニーと共に検証した、モバイルショップの立地検討などをはじめとする、各種アセットの配置計画を効率化する生成AIの活用事例などをご紹介します。

◼️ お申し込みURL

本イベントへの参加を希望される方は、以下のリンクよりお申し込みください（現地参加・オンライン参加を選択いただけます）。

https://xmap0206.peatix.com/view

本取り組みは、東京都のスマートサービス実装促進事業「Be Smart Tokyo」プロジェクトの一環として実施されており、スマートサービス実装促進事業者のCIC Institute（本社：東京都港区、CEO：デニース・メドレンカ）の支援を受けています。

■ 東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」について

東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本プロジェクトは、独創性・機動力にあふれるスタートアップ等が各エリアと協働することで、都民の暮らしの利便性・QOLを高める新しいサービスをスピーディに生み出すことを目的としています。

東京都プロジェクトページ：https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp