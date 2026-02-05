睡眠に悩みを持つ人は7割近くも…快眠グッズ「リカバリーウェア」が注目傾向

株式会社フジ医療器

美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器(https://www.fujiiryoki.co.jp/)（本社：大阪市中央区）は、このたび20歳以上の全国1,312名を対象に「第13回 睡眠に関する調査」を実施しましたので、その結果を発表いたします。

この調査は、睡眠と健康をテーマに、睡眠に与える影響や悩み、よりよい眠りのための工夫など睡眠に関する実態を把握するために2011年から実施しており、今回の調査で13回目となります。

◆調査結果概要

（1）睡眠に関して悩みのある人は67%、その6割が「就寝中に何度か目が覚める」

（2）悩みの原因は「年齢」、「運動不足」、仕事や人間関係の「ストレス」

（3）理想の睡眠時間「8時間」は平日・休日ともに確保は難航

（4）快眠のために工夫をしている人は53%。毎日同じ時間に布団に入ることが効果的か

（5）注目されている快眠グッズは「リカバリーウェア」

（6）睡眠の質改善のための予算、多くは5万円未満

◆調査概要

調査期間：2025年12月12日（金）～2025年12月16日（火）

対象者：20歳～99歳の男女

有効回答者数：1,312名（20代：15名、30代：71名、40代：179名、50代：327名、60代：432名、70代以上：288名）

調査エリア：全国

調査方法：フジ医療器メルマガ会員・公式LINEアカウント登録者にWeb上でのアンケートを実施

※グラフのパーセンテージは四捨五入されているため合計値が100にならないものもございます。

◆調査結果の詳細

（1）睡眠に関して悩みのある人は67%、その6割が「就寝中に何度か目が覚める」

「ご自身の睡眠に関して、悩みはお持ちですか？」という質問に対して、67％の人が「ある」と回答しました。

続いて、どのようなことで悩んでいるか質問したところ、回答の多かった順に「就寝中に何度か目が覚める」（60.1%）、「眠りが浅い」（44.0%）、「トイレが近い」（42.8%）という結果になりました。

（2）悩みの原因は「年齢」、「運動不足」、仕事や人間関係の「ストレス」

「睡眠に悩みがある原因は何だと思いますか？（複数選択可）」と質問したところ、最も多かった回答は「年齢」でその割合は53.9%でした。続いて「運動不足」や「仕事のストレス」「人間関係のストレス」という回答も多く見られました。生活習慣や心理的負荷が睡眠に影響している実態がうかがえます。

（3）理想の睡眠時間「8時間」は平日・休日ともに確保は難航

回答者全員に平日の睡眠時間を聞いたところ、「6時間」と回答した人が最も多く、その割合は35.4％でした。平日の睡眠時間が6時間以下の人は全体の約6割を占めています。

また、休日の平均睡眠時間には「7時間」（33.8%）と回答した人が最も多く、平日に比べると長い睡眠時間を確保できているようですが、理想の睡眠時間として最も多かった「8時間」には平日・休日問わず多くの人が届いていないという結果となりました。

（4）快眠のために工夫をしている人は53%。毎日同じ時間に布団に入ることが効果的か

回答者全員に、快適な睡眠のために工夫していることはあるか質問したところ、53.4％の人が「はい」と回答しました。

具体的な工夫の内容については、回答の多かった順に「入浴」（44.5%）、「身体に合う枕の使用」（35.5%）、「より快適な敷布団・マットレスを使用」「適度な運動」（31.7%）と続いています。

その中で、実施している工夫が快適な睡眠に繋がっていると感じる人が最も多い項目は、「毎日同じ時間に布団に入る」で、工夫を実施している人の内94.1%が「快眠を得られる」と回答していました。規則正しい生活リズムを送ることが快適な睡眠に繋がっていると感じる人が多いようです。

（5）注目されている快眠グッズは「リカバリーウェア」

「睡眠の質を上げるために購入したことのある商品はありますか？（複数選択可）」という質問に対しては、「枕」と回答した人が最も多くその割合は57.6%でした。「枕」はこれまでの調査で毎回1位となっています。

次に、「睡眠の質を上げるためにこれから購入したい商品はありますか？（複数選択可）」と質問したところ、今回から選択肢に追加した「リカバリーウェア」が4位にランクインしました。

購入したことのある商品では下位から4番目だったところ、これから購入したい商品では4位となっており、「リカバリーウェア」は注目度の高いアイテムであると推察できます。

（6）睡眠の質改善のための予算、多くは5万円未満

「睡眠の質を上げるために使っても良いと思う予算」について質問したところ、最も回答が多かったのは「5千円～1万円未満」（32.3%）、次いで「1万円～5万円未満」（29.0％）という結果となりました。

前回最も多かったのは「1万円～5万円未満」であったため今回の順位は逆転したものの、「10万円以上」と回答した人は前回調査と比較すると0.3ポイント増えており、依然として睡眠の質改善への意識の高まりを感じる結果となりました。

◆総括

今回の調査では、多くの人が依然として「睡眠の質」に対する悩みを抱えている一方で、リカバリーウェアなど比較的新しい快眠グッズへの関心も高まっていることが明らかになりました。これまで一般的だった枕や寝具による睡眠の質改善に加え、より手軽に生活へ取り入れられるアイテムに注目が集まっており、快適な睡眠を実現するための選択肢が多様化していると感じます。

