「グローバルWiFi(R)」、空港カウンターに寄せられたお客さまの”困りごと”に寄り添った、スーツケースの修理・ラッピングサービスの提供を、仙台空港にて新たに開始。

株式会社ビジョン

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」をテーマに、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を手がける株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 COO：大田健司、以下、当社）はこのたび、仙台空港にて、渡航者のお困りに寄り添うマルチサービスカウンターをオープンしました。

当カウンターでは、海外用Wi-Fiレンタルサービス「グローバルWiFi(R)」や訪日客向けWi-Fiレンタルサービス「NINJA WiFi(R)」の申し込み受付に加え、スーツケースの修理およびラッピングサービスを提供します。

動画リリースはこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hPVO-mmZyOU ]

■ 仙台空港カウンターで提供する主なサービス内容

・海外用／訪日客向けWi-Fiルーターレンタル

海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス「グローバルWiFi(R)」および、訪日外国人向けWi-Fiルーターレンタルサービス「NINJA WiFi(R)」の申し込み受付および貸し出しをおこないます。

当カウンターでの対応は、当日申込のお客さまへのレンタルに限定しており、事前予約分の受け渡しについては、従来通り同空港内に設置された、QRコード（※１）認証で最短10秒で受け取りが可能なロッカー「スマートピックアップ」にて対応いたします。

［以下は「グローバルWiFi(R)」空港店舗として初の取り組み］

・スーツケース修理サービス

スーツケース修理サービスは、渡航前後に発生しやすいキャスター（車輪）部分の不具合を対象に、店頭で受付をおこない、状態確認のうえで修理対応をおこなうサービスです。

ガタつきによる走行不良や破損など、キャスター部の故障を対象に、主に互換部材を用いた部品交換をおこないます。

【運用フローおよび想定所要時間】

物品の状況確認 → 対応可否／費用のご案内 → 同意取得 → 修理 → 動作確認 → ご返却

想定所要時間：最短10分～

スーツケースのキャスターに不具合が生じた場合、移動中の荷物の持ち運びに支障をきたし、渡航体験を損なうストレス要因となり得ます。

・スーツケースラッピングサービス

スーツケースラッピングサービスは、専用のストレッチフィルムを使用し、スーツケース全体を包み込むことで、輸送中の破損や汚損、不正開封を防止する保護サービスです。

本サービスでは、主に海外へ渡航される方を対象として、手荷物を預ける際の安心感向上という空港ならではの価値を提供できると考えています。

以上２つのサービスは、当社が運営する空港カウンター各店舗でお客さまから見聞きしてきた、スーツケースの故障や汚損によるお困りを背景に、渡航前後のお客さまの不安や不便を軽減し、渡航中のストレスを抑えながら、より安心・快適にご旅行いただける環境づくりを目的として開始した取り組みです。

当社は今後も、空港カウンターを単なるWi-Fi受け渡しの場にとどめず、渡航前後の「お困り」に寄り添える接点として、サービスの拡充と利便性向上に取り組んでまいります。

※１）QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ グローバルWiFi(R) サービス概要

〇サービス内容：海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス

〇料金：300円／日から

〇サービス提供エリア：世界200以上の国と地域

〇申込み方法 ： Webサイト（https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)）、空港カウンター申込み、お電話でのお申込み

〇機器受け取り／返却方法 ： 空港（国内20空港）、施設、宅配、コンビニ（受け取りのみ）、海外での事業所受け取りが可能

〇提供事業者：株式会社ビジョン

〇受け渡し／返却対応空港カウンター

・当日申込：

成田空港〔*1〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*1〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、新潟空港〔*6〕

・受け渡し／返却：

成田空港〔*3〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*4〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、旭川空港〔*2〕、新潟空港〔*6〕

・施設：渋谷ちかみち〔*7〕、JR宮崎駅〔*6〕、東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅〔*6〕、グランデュオ蒲田〔*6〕、博多港〔*6〕

・海外：（現地） ハワイ、韓国

〔*1〕「J WiFi & Mobile」でのご契約となります。

〔*2〕「総合案内」でのご対応となります。

〔*3〕「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*4〕 国際線１階到着ロビー 総合案内横「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*5〕「多機能サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*6〕無人受け取りロッカー「スマートピックアップ」「返却ボックス」でのご対応となります。

〔*7〕受け渡しのみのご対応となります。

〔*8〕「手ぶら観光サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*9〕「総合売店 宅配便受付カウンター」でのご対応となります。

■株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

1. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

2. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

3. グランピング・ツーリズム事業

4. その他