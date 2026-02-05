【MYTREX】SNSで共感を集めた首ケアが第2世代へ。つらい目や首の悩みの根本に向き合って進化した「RESET NECK」誕生。

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康ブランド『MYTREX（マイトレックス）』は、SNSで共感を集めてきたネックストレッチャー「MEDI NECK」に続き、第2世代となる新商品「RESET NECK」を2026年2月5日（木）より、一部ECショップにて先行発売を開始いたします。

目や首の悩みの根本に向き合い、首と頭部の境目に位置する”後頭下筋群”に着目したことにより誕生した新モデルは、従来モデルの使用感をベースに、首の牽引力が幅に進化。

つらい目や首の悩みを持つ方が短時間でもしっかりとした満足感を得られる設計へとアップデートしました。

さらに、コードレス仕様を採用することで、場所を選ばず使いやすく、日常生活の中により取り入れやすいネックケアを実現しています。

「即効性を感じる」「続けやすい」を両立し、首の付け根から“ググッ”とリセットする新しいネックケア習慣が、ここから始まります。

*本発売は2026年2月12日（木）

■首や目の悩みの原因である「後頭下筋群」に着目

後頭下筋群（こうとうかきんぐん）とは、頭と首の付け根にある小さな筋肉の集まりで、頭の位置を微細に調整し、姿勢や視線の安定を支えています。

スマートフォンやパソコン作業などで持続的な緊張と負担がかかりやすくなり、首こり・頭痛・眼精疲労などの原因の一つとされる、現代人にとって重要な筋肉群です。

しかし、後頭下筋群はとても小さく、首の後ろに位置しているため、自分で意識して使ったり、手でしっかりとほぐすのが難しい筋肉です。

MYTREXは、この後頭下筋群に着目。首の付け根からしっかりアプローチすることで、つらい首や目の疲れの悪循環をリセットすることを目指しました。

■商品特長

・人間工学により生まれた動的牽引機能

エアバッグで肩をしっかり固定し、首の付け根を無理なく引っ張ることで、まるで人の手で引き上げられるような心地よさを実現。

この心地よい引き上げによって、緊張した首回りをやさしく伸ばし、首から目までスッキリとした感覚をもたらします。

・筋肉の柔軟性を高めるEMS機能

電気刺激でこわばった筋肉を動かし、深層部まで緩めることが可能。刺激の異なる3つのモードと強さを20段階で調整できるため、細かく自分の好みに合わせたケアが可能です。

・緊張をじんわり癒す温熱機能

3段階の温熱モードを搭載し、自重を活かすことで温熱がより深く浸透します。

これにより、首の緊張がほぐれやすくなり、EMSと牽引機能による首ケアの質がさらに向上します。

■その他のこだわり設計

・コードレス仕様

コードレスのため、どこでもすぐにケアできます。ベッドの上でも使えます。

・滑らかな首パッド

首が当たる部分は滑らかに動く樹脂素材を採用することで、フィット感と通電性を高めました。

・リモコン仕様で簡単操作

誰でも簡単に手元で操作でき、電池や充電が不要な本体一体型リモコン付き。

ボタンひとつでスタートできるシンプル設計なので、疲れている時でも煩わしさを感じません。

■商品概要

商品名：RESET NECK(リセット ネック）

価格：29,700円（税込）

カラー展開：ブラック・モカ（オンラインショップ限定）

セット内容：本体1台、充電用USBコード1本、専用ACアダプター1個、取扱説明書1部

サイズ：約463mm×157mm×124mm

質量：約1.5kg

タイマー：10分自動オフ

URL:https://mytrex.jp/reset-neck/

■比較表

◆発売記念キャンペーン

MYTREXでは、新商品「RESET NECK」の発売を記念し、公式サイトにて先行発売キャンペーンを実施いたします。

■ 公式サイト先行発売期間

2025年2月5日（木）12:00 ～ 2月12日（木）11:59

URL：https://mytrex.jp/neckcare-series/

■ 先行発売期間特典内容

期間中、公式サイトにて「RESET NECK」をご購入いただいたお客様へ、以下の特典をご用意しております。

・ 10％OFFクーポン（新規会員登録クーポン または シークレットクーポン）

・ 「Platinum Nano Lift Gel RM」プレゼント

・ 「EyeLax Warm」プレゼント

※数量限定（50個）／なくなり次第終了

・ ポイント10倍付与

■ レビュー特典

商品ご購入後、レビューをご投稿いただいたお客様を対象に、2,000円分のQUOカードを進呈いたします。

※進呈はご購入から約2か月後を予定しております。

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

