PICO、メーカー保証終了後も安心して利用できる有償修理サービスを、2/5より提供開始！

Pico Technology Japan株式会社

独自のイノベーションと研究開発力を持つXRブランド「PICO」（以下「当社」）は、2026年2月5日（木）正午より、メーカー保証期間が終了した製品を対象とした有償修理サービス（以下「本サービス」）を開始いたしました。

これまでPICOでは、正規修理サポート（RMA）において、主にメーカー保証期間内に発生した自然故障への対応を行ってきました。一方で、保証期間終了後の製品については修理対応の選択肢が限られており、ユーザーの皆さまから継続的なサポートを求める声を数多くいただいておりました。このようなニーズに応えるため、このたび保証期間終了後も安心して製品をご利用いただける環境を整備し、本サービスの提供を開始します。



■サービスの特長

- 料金の透明性： Webサイト上で修理箇所ごとの修理料金を明確に公開し、事前に費用をご確認いただいたうえで修理を申し込むことができます。- 純正部品を用いた高品質な修理：修理にはPICOが供給する純正部品を使用し、メーカー公式修理と同等の品質を維持します。

■サービスの概要

- 受付開始日時： 2026年2月5日（木）12:00～- 対象製品： PICO 4 Ultra / PICO 4 / PICO Motion Tracker- 対象範囲： メーカー保証期間（1年）終了後の故障、および保証対象外の故障- 修理料金： Webサイト上の料金表に基づき、交換部品ごとに設定

問い合わせ先

- 電話番号：03-5657-0964- 受付時間：08:30～17:00（土日・祝日を除く）- メール：info@pico-support.com



■注意事項

- 正規販売店で購入されたメーカー保証期間内（購入から1年以内）の故障については、引き続きPICO公式サポート（RMA）にて無償対応いたします。本サービスは、保証期間終了後または保証対象外の故障が対象となります。- 修理料金には部品代および作業費が含まれます。修理依頼時の往復送料はお客様のご負担となります。修理見積りの案内後、7日以内にお客様から承認または辞退の回答ができない場合、修理はキャンセルとなり、着払いにて製品を返送します。あらかじめご了承ください。- 持ち込み修理には対応しておりません。



■ PICOについて

2015年3月に設立したPICOは、VRオールインワン技術に注力した独自のイノベーションと研究開発力を持つXRのリーディングカンパニーです。「繋がりを構築し、人生を豊かに、無限大の可能性を解放する」というミッションのもと、PICOはコミュニティを活気づけ、開発者、クリエイター、ビジネスを支援する統合型XRプラットフォームの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.picoxr.com/jp/