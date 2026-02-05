【店舗内装見積もり比較サイト】―『店舗内装セレクト』サイトデザインを一新、サービスを本格運用開始

株式会社TeN

Webマーケティング事業やWeb広告事業を手掛ける株式会社TeN（代表取締役社長：廣瀬由典／本社：東京都渋谷区）は、飲食店やサロン・アパレルなど店舗内装に関する最適な業者を提案し、見積もりを比較できるサイト『店舗内装セレクト（https://reform.andco.group/）』のサイトデザインを一新し、サービスの本格運用を開始いたしました。

「相場が分からず、予算内で最大限よくしたい。」「デザインと機能を両立できるか、仕上がりが心配。」などといった店舗内装に関するお悩みに対して、店舗内装セレクトの提携業者が複数社に相見積もりを取り、最適な業者をご提案します。

■コンセプト：複数社を比較して最適な業者をご提案。

『店舗内装セレクト(https://reform.andco.group/)』は、飲食店やサロン・アパレルなどあらゆる業態に対応、店舗内装に関する最適な業者をご提案し、見積もりを比較できるサイトです。

「どこに頼めばいいか分からず、信頼面も不安。」「比較の時間がなく、営業電話も増やしたくない。」などといった店舗内装に関するお悩みに対して、提携業者が複数社に相見積もりを取り、最適な業者をご提案します。

■店舗内装セレクトの特徴

1. 複数社を比較して最適な業者をご提案

提携業者が複数の協力会社に相見積もりを依頼。

カフェ、居酒屋、美容室など、あなたの業態に最適な店舗内装業者をご提案します。

2. 営業電話なし 窓口一本でシンプル

一般的な一括見積もりサイトとは違い、複数社からの営業電話は一切ありません。

提携業者との窓口一本でスムーズに進行。

3. 相談無料

店舗内装の見積もり比較、業者紹介、すべて無料。

相談だけでも歓迎です。

■サイト概要

■株式会社TeN 会社概要

