ドイツの高級家具ブランド「ロルフベンツ」より屋内外をシームレスにつなぐ新作ソファ「TAYA」が登場

株式会社 ヤマダホールディングス

ドイツを代表する高級家具ブランド「ROLF BENZ（ロルフベンツ）」は、屋内の上質な快適性をそのままに、インドアとアウトドアで共通デザインを採用した新作モジュラーソファ「TAYA（タヤ）」を、2026年2月5日（木）より「ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）」にて販売開始いたします。

デンマークを拠点に活躍するデザインオフィス「Norsmind（ノルスマインド）」が手掛けた「TAYA」は、水平ラインを基調とした軽やかなフレームデザインと、ソフトなクッションのコントラストが特徴です。 用途に応じて屋内用・屋外用それぞれの張地コレクションから選択でき、ロルフベンツならではの快適な座り心地をアウトドアシーンにも広げた、新しいソファスタイルを実現。モジュール構成により、住まいや過ごし方に合わせた自由なレイアウトが可能です。

ロルフベンツ東京にて、インドアとアウトドアをつなぐ新しいラウンジソファ「TAYA」を、ぜひご体感ください。

ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）

□住所 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-30-12 JMFビル神宮前01 1F

□電話番号：03-5843-0900

□定休日 ：水曜日（祝日を除く）

□営業時間：11：00～19：00

□アクセス：東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩約10分

東京メトロ副都心線・千代田線「明治神宮前駅」徒歩約10分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」徒歩約15分

□公式サイト：https://www.rolf-benz-tokyo.jp

ROLF BENZの日本国内正規代理店は、株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部です。

ROLF BENZ製品はIDC OTSUKA各店舗でもご覧いただけます。

【新製品概要】

- インドアとアウトドアで叶える、妥協なき快適性 -

TAYA （タヤ）

Design: Norsmind

洗練された水平ラインが生む、軽やかなデザイン

デンマークのデザインオフィス「Norsmind（ノルスマインド）」が手掛けた「TAYA」は、ヘブライ語で「探し求める」「探索する」という意味を持つ言葉に由来し、空間の可能性を広げるコンセプトを象徴しています。

水平ラインを強調した軽やかなフレームと、ソフトなクッションのコントラストが印象的なモジュラーソファです。シャープな脚部が生む浮遊感のあるフォルムが、空間に開放感と洗練された佇まいをもたらします。

素材の組み合わせとモジュール構成による、自由度の高いカスタマイズ

ベースフレーム、シートクッション、背クッションは同色系でのコーディネートはもちろん、それぞれ異なる素材を組み合わせることも可能で、張地やカラーによってソファの印象を自在に演出できます。屋内用・屋外用それぞれに専用の張地コレクションを用意し、屋外仕様には耐候性に優れたファブリックを採用。カバーは取り外し可能で、メンテナンス性を兼ね備えています。さらに、個別のモジュールを組み合わせることで、空間の広さやライフスタイルに合わせた多彩なレイアウトに対応します。

選べる2つの座り心地で叶える極上のくつろぎ

座り心地は、ふっくらとしたボリューム感のあるクッションが包み込むような「Lounge Deluxe（ラウンジデラックス）」と、すっきりとしたフォルムでソフトな座り心地を備えた「Lounge Plus（ラウンジプラス）」の2タイプからお選びいただけます。

屋内空間の上質さをそのまま屋外へ拡張する、画期的なモジュラーソファ

「TAYA」は、ロルフベンツが屋内家具で培ってきた快適性・機能性・フレキシビリティを、アウトドアシーンにもそのまま広げた新しいモジュラーソファです。これまで使い勝手やデザインに制約の多かったアウトドア家具とは一線を画し、屋内用と屋外用で同一デザインを採用することで、室内からテラスやガーデンへと連続するシームレスなラウンジ空間を実現します。空間の使い方や過ごし方に新たな可能性をもたらす、新しいアウトドアソファの在り方を提案します。

W2980ｘＤ1120ｘＨ910 / SH410mm \1,726,095～（税込）

W3010ｘＤ1960ｘＨ910 / SH410mm \2,494,155～（税込）Ｗ2320ｘＤ2800ｘＨ910 / SH410mm \3,191,070～（税込） ※アウトドア仕様